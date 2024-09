ASO

Zaoui : "Nous avons bien travaillé à Aïn Draham"

Les Lions du Chelif ont terminé leur stage de préparation à Aïn Draham et ont rejoint le pays. Avant de quitter la Tunisie, l'équipe avait livré un dernier match amical contre le NC Magra qui s'est terminé sur un score de parité nul.

Analysant la sortie de ses poulains face au NCM, l'entraîneur Samir Zaoui a indiqué que malgré le score nul, ils ont fait le match qu'il fallait. "Je crois que c'était notre meilleure prestation au cours de ce stage. On s'est créé beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Je crois que l'objectif de notre stage a été atteint, malgré nos ratages en matches amicaux. L'essentiel était une bonne préparation physique et nous avons atteint cet objectif. Maintenant, on a accordé deux jours de repos aux joueurs pour leur permettre de souffler un peu. Demain, on reprendra les entraînements et on aura déjà pour la journée du 10 septembre un match amical contre la JS Djidjel. Bien sûr, on aura d'autres tests amicaux pour bien préparer la reprise du championnat", a-t-il indiqué.

L'entraîneur n'a pas manqué par ailleurs d'affirmer que malgré les nombreuses occasions qui leur ont été offertes, des joueurs seront libérés dans les prochains jours. "On a besoin de renfort, notamment en attaque. Je ne veux pas avoir de joueurs remplaçants mais des éléments titulaires sur lesquels je peux compter à n'importe quel moment de la saison. On a demandé à la direction de libérer certains éléments et de nous fournir les renforts nécessaires avant la fin du mercato", a-t-il souligné.

A. G.