USMA - Il a quitté le stage de sa sélection nationale

Le Bolivien Adalid Terrazas débarque à Alger

Convoqué pour le stage de la sélection bolivienne du 2 au 10 septembre pour les deux matches officiels des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre respectivement le Venezuela et la Colombie, le nouvel attaquant de l’USMA, Adalid Terrazas, est arrivé hier à Alger après une escale en Turquie.

Le joueur qui a obtenu le visa d’entrée en Algérie a préféré intégrer sa nouvelle équipe et entamer les entraînements avec les Rouge et Noir en ce mois de septembre. Il va effectuer la visite médicale avant d’être présenté par la direction usmiste dans les prochaines heures. Les responsables de la Fédération bolivienne de football sont furieux contre lui mais le joueur leur a fait savoir qu’il devait gérer sa carrière, surtout qu’il s’agit de sa première expérience à l’étranger. L’arrivée de Terrazas est une bonne surprise pour tous les Usmistes qui sont heureux d’accueillir le joueur bolivien considéré comme une recrue de choix par rapport à son gros potentiel technique. L’ex-joueur d’Always Ready devrait entamer les entraînements avec l’USMA cet après-midi et préparer avec le reste du groupe le match aller du 2e tour de la Coupe de la CAF contre le Stade Tunisien, le 14 septembre à Radès. Il faut dire que le renfort de l’USMA cet été a été bien étudié avec le recrutement de 9 joueurs, dont le Bolivien Terrazas. Ce dernier évolue au poste de meneur de jeu. Dribbleur et bon technicien, il a cette faculté de percuter la défense adverse et frapper de loin. C’est un joueur qui devrait apporter un plus dans le jeu vers l’avant de l’USMA. Les fans sont curieux de le découvrir. En principe, si tout va bien, il sera présent le 14 septembre en Coupe de la CAF contre le Stade Tunisien. Beaucoup de supporters comptent faire le déplacement à Tunis pour soutenir leur équipe et découvrir la technique du joueur bolivien.

Mahrouz se dit prêt à remplacer Chetti

Le défenseur gauche Chetti est blessé aux adducteurs. Certes, il suit un programme de soins spécifique pour reprendre l'entraînement mais le staff médical ne veut pas s’aventurer pour l’instant. L’ex-joueur du WAC ne devrait pas être prêt pour le match aller contre le Stade Tunisien. Si on prend en compte l’indisponibilité de l’autre défenseur gauche, Lamara, qui s’est fait opérer du ménisque, le jeune Mahrouz est le mieux placé pour tenir ce rôle. Ce dernier se dit prêt à assurer sa mission sur le terrain si le coach mise sur lui contre le Stade Tunisien, le 14 septembre à Tunis. Même si Mahrouz n’a pas d’expérience et n’a jamais été titularisé en équipe fanion, lors des derniers matches amicaux joués par l’USMA il a montré d’excellentes dispositions.

Le Stade Tunisien a une défense lourde

Le prochain adversaire de l’USMA en Coupe de la CAF, le Stade Tunisien, a joué dimanche passé son premier match en championnat contre Zarzis, une rencontre qui s’est terminée sur le score de 1 à 1. Le Stade Tunisien a fait un match moyen, montrant quelques belles combinaisons, sans plus. Par contre, la défense, principalement la charnière centrale, est parue lourde, se faisant piéger par plusieurs attaques de l’adversaire. Les Usmistes devront exploiter les points faibles de leur prochain adversaire qui n’est pas un foudre de guerre.

Alilet - Mondeko, une bonne connexion dans l’axe

L'entraîneur Maâloul mise depuis l’entame de la préparation d’intersaison lors des matches amicaux sur la paire centrale Alilet - Mondeko pour former la charnière. Les deux centraux s’entendent bien et sont très complémentaires. Le coach devrait compter sur eux pour assurer dans l’axe cette saison. On verra bien comment ils vont se comporter lors de la prochaine rencontre contre le Stade Tunisien en Coupe de la CAF.

Embarek sur le point de partir

Mis sur la liste des libérés, le milieu de terrain Omar Embarek n’a pas encore résilié son contrat mais il ne devrait pas tarder à rejoindre un autre club. Le joueur a des touches avec le MCEB, la JSS et l’ESS. Pour rappel, tous les autres éléments mis sur la liste des libérés ont résilié leurs contrats.

Benzaza devrait se battre

Titulaire tout au long de la phase aller de la saison écoulée, avant sa blessure au genou, le milieu de terrain, Brahim Benzaza, a repris cette saison l'entraînement dès le début de la préparation estivale. Présent au dernier stage bloqué effectué à Tabarka, le joueur a participé à plusieurs matches amicaux mais n’a pas réussi à marquer. Manquant de justesse dans le jeu et n’arrivant pas à retrouver son meilleur niveau, il ne devrait pas jouer d’entrée contre le Stade Tunisien. La concurrence est féroce au milieu de terrain cette saison avec l’arrivée de plusieurs joueurs confirmés. L’enfant de Mostaganem devrait se battre s’il veut aspirer à une place de titulaire.

Reprise aujourd’hui à Nelson-Mandela

Après trois jours de repos, l’USMA reprend l’entraînement aujourd’hui à 18h au stade Nelson-Mandela. Le coach va attaquer la dernière semaine de travail avant le déplacement de l’équipe, le 11 septembre à Tunis, pour affronter le Stade Tunisien le 14 de ce mois au stade de Radès pour le compte du match aller du 2e tour de la Coupe de la CAF. L'entraîneur Nabil Maâloul pourrait disputer un match amical avant le rendez-vous face au Stade Tunisien.

