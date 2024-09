JSK

Akhrib : «Mon rêve est d’évoluer en Europe»

Le jeune Lahlou Akhrib s'est exprimé sur le site du club et il n'a pas hésité à avouer que son rêve est de jouer un jour en Europe. Il a aussi affirmé que son équipe a fait une bonne préparation en Turquie et que les Canaris sont prêts pour l’entame de la nouvelle saison.

"On s'est bien préparé en Turquie et le programme du coach a été appliqué à la lettre. On a un bon groupe et on fera tout pour être à la hauteur des attentes placées en nous. On veut réaliser de belles choses lors de la saison à venir et chacun de nous donnera le meilleur de lui-même pour réussir la saison et satisfaire nos supporters», a déclaré le joueur.

Interrogé sur ses objectifs personnels, Akhrib a confié qu'il veut réussir avec la JSK avant de tenter de décrocher un contrat en Europe. Il est très ambitieux et malgré la rude concurrence qui existe dans l'équipe, il veut faire parler de lui sous le maillot des Canaris lors de la saison à venir. "Sur le plan collectif, je vise à m'imposer dans l'équipe-type et gagner aussi des titres. On veut satisfaire nos fans et on ne lésinera pas sur l'effort pour leur rendre le sourire. Me concernant, je ferai tout pour convaincre le staff technique. En tant qu'attaquant, mon métier est de marquer des buts mais aussi d'offrir des passes décisives à mes équipiers", a-t-il annoncé, avant de poursuivre : "Mon rêve est de jouer en Europe. Je veux aussi jouer la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale. Je ferai tout pour atteindre mes objectifs."

Avant de clore son intervention, Akhrib a lancé un appel aux supporters de la JSK. Tout en leur demandant de soutenir leur équipe lors de la saison à venir, il leur promet que le groupe fera tout pour leur apporter de la joie. "Je demande à nos supporters de rester derrière l'équipe et de nous soutenir pendant toute la saison. De notre côté, on leur promet qu'on va tout faire pour réaliser un bon parcours et cela afin de leur procurer de la joie", a-t-il conclu.

Kanoute et Sarr pètent la forme

Le milieu malien, Sadio Kanouté, et son ancien équipier à Simba, Babacar Sarr, ont réussi lors des matches amicaux joués en Turquie à séduire leur entraîneur. Ils ont affiché une belle forme et cela a rassuré les dirigeants à quelques jours de la reprise du championnat. Si le recrutement de Kanouté a été favorablement accueilli par tous les supporters, la venue de Sarr, en revanche, avait suscité une certaine polémique. Certains avaient reproché aux dirigeants de l'avoir recruté alors qu'il se blessait à chaque fois et qu'il ne jouait pas régulièrement avec le club tanzanien, or il a prouvé en quelques jours seulement que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. L'entraîneur Abdelhak Benchikha mise beaucoup sur lui et au vu des matches amicaux joués en Turquie, il sera une pièce maîtresse dans son échiquier. Idem pour Kanouté qui a été l'un des meilleurs joueurs lors de ces matches de préparation. Benchikha qui connaît bien ces deux joueurs, les a fait jouer titulaires durant les quatre joutes amicales livrées en Turquie. Il avait conseillé aux dirigeants de les recruter afin de composer avec eux et leur rendement lui a donné raison puisqu'ils ont tous les deux donné entière satisfaction. Avec leur présence dans l'effectif des Canaris, Amriche et Maâtallah risquent de chauffer le banc la saison prochaine. Ils étaient des titulaires indiscutables la saison dernière, mais comme ils n'avaient pas brillé sous le maillot de la JSK, Benchikha avait ramené avec lui ses deux anciens milieux à Simba. La concurrence sera féroce la saison à venir, mais si Kanouté et Sarr continuent sur cette voie, ils seront certains d'être des pièces maîtresses dans l'échiquier de Benchikha.

Bwalya et Ouattara à la peine

Les dirigeants ont engagé quatre joueurs étrangers jusqu'à maintenant, mais il n'y a que deux, à savoir Kanouté et Sarr, qui ont séduit en cette période de préparation. Les attaquants congolais Walter Bwalya et burkinabé Djibril Ouattara ont du mal à étaler leur talent sur le terrain. Les dirigeants croient en eux, surtout Bwalya qui avait porté le maillot du prestigieux club égyptien d’Ahly du Caire mais le fait qu'ils ne se soient pas montrés efficaces lors des quatre premiers matches de préparation, cela suscite des interrogations sur leur forme actuelle. Le jeune attaquant Redouane Berkane a fait mieux qu'eux jusqu'à maintenant et s'ils ne retrouvent pas leur forme optimale d'ici le début du championnat, l'entraîneur Benchikha pourrait ne pas compter sur eux. Toutefois, d'après les échos qui nous sont parvenus, Benchikha est convaincu que Bwalya sera très utile pour l'équipe et qu'il finira par retrouver son meilleur niveau.

A la recherche de sparring-partners

Vu que l'entraîneur Abdelhak Benchikha a émis le souhait de jouer encore 2 à 3 matches amicaux avant la reprise du championnat, les responsables kabyles font tout pour lui trouver des adversaires de haut niveau et cela pour qu'il puisse se faire une idée précise sur la forme de chacun de ses joueurs. Il a d'ailleurs déclaré récemment qu'il veut affronter au moins un grand club avant le premier match du championnat.

D. K.