MCO

Bouzidi a axé sur le physique et le technico-tactique en Turquie

Après avoir passé deux semaines de préparation en Turquie, les Hamraoua sont rentrés hier au pays. En effet, les camarades de Yanis Hamache ont effectué un stage à Izmit durant lequel ils ont disputé cinq matches amicaux face à des équipes de niveaux différents. Un stage qui a permis à l’entraîneur Youcef Bouzidi d’améliorer la forme physique de ses éléments mais surtout de travailler le plan technico-tactique.

Les matches amicaux ont en effet permis au coach d’avoir une idée bien précise sur le degré de préparation collectif et individuel et de définir les contours de l’équipe-type qui aura la tâche d’entamer le championnat, le 21 septembre, au stade Miloud-Hadefi face à la JS Saoura. Le staff technique a accordé trois jours de repos aux joueurs qui ont toutefois intérêt à bien se délasser et surveiller leur régime alimentaire au cours de ces 72 heures. L’entraîneur Bouzidi sera à la recherche de sparring-partners, puisqu’il compte jouer deux matches amicaux à Oran afin d’apporter les derniers réglages avant le coup d’envoi du championnat. Le seul hic du stage de Turquie a été la blessure de trois éléments faisant office de titulaires. Il s’agit de Baakoh qui est rentré chez lui au Ghana et de Hamache et Boukholda. Si la direction à travers la page officielle du club avait annoncé la blessure de ces joueurs, en revanche elle est restée muette concernant la durée de leur période de convalescence. En tous les cas, on devrait voir plus clair le jour de la reprise des entraînements prévue le 7 septembre au complexe Miloud-Hadefi. A noter que le Mouloudia d’Oran a livré hier son dernier match amical face au sociétaire du championnat d’Irak, Zakho FC, qui s’est soldé sur le score de deux buts à zéro en faveur des Hamraoua. Kerroum et Sylla étaient les buteurs dans cette rencontre.

Houari H.