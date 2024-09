MCEB

La libération de Messaâdi et Abbas fait jaser

A la demande de l'entraîneur Fouad Bouali, la direction a libéré le joueur Abbas. C'est une perte pour l'équipe, estiment des supporters qui n'arrivent pas à croire que la direction qui peine à trouver des joueurs de qualité puisse se permettre de libérer des éléments encore sous contrat et qui peuvent donner un plus à la formation. Cette libération rappelle celle de l'attaquant Messaâdi qui est parmi les artisans du maintien réalisé in extremis la saison dernière.

Le joueur qui s'est dit très peiné de quitter un club où il a fait toutes ses classes a rejoint la formation d’Oued Sly qui évolue en Ligue 2. Concernant la préparation de l'équipe, le stage dans la capitale se poursuit à Ben Aknoun. Les joueurs sont soumis au biquotidien et la direction maintient ses efforts pour trouver des sparring-partners pour permettre au staff technique d'évaluer le niveau de forme de ses joueurs. Selon des sources, l'équipe pourrait affronter jeudi l'ESBA au stade Falak de Hydra. Toutefois, cette rencontre pourrait être annulée en raison de la décision des pouvoirs publics de geler toutes les manifestations sportives en prévision de la présidentielle du 7 septembre.

Walid K.