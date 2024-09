ASO - Encore une défaite en match amical

Le manque de cohésion, souci majeur de Zaoui

Les Lions du Chelif qui poursuivent leur stage bloqué en Tunisie ont disputé et perdu leur quatrième match amical face à l'USM Annaba. La rencontre a permis au coach Samir Zaoui d'aligner ce qui semble être l'ébauche de son équipe-type qui abordera le championnat.

Il faut savoir que le groupe aligné, même s'il était constitué en majorité de joueurs de la saison dernière, a montré un grand manque de cohésion qui inquiète les supporters.

"Quand j'ai vu Kersani faire la passe décisive qui a permis à Annaba de marquer, je me suis dit qu'on a perdu un joueur qui aurait pu nous apporter beaucoup sur le plan de la fluidité de jeu. Je ne sais pas comment on a pu le laisser partir pour recruter des éléments de moindre niveau", a indiqué un supporter qui a assisté au match qui s'est déroulé à Aïn Draham.

Malgré la confiance qu'il veut afficher, l'entraîneur n'a pas encore trouvé la bonne formule pour faire démarrer son équipe et tout laisse à penser qu'un grand travail l'attend avant l'entame du championnat. Le stage tire à sa fin et à ce jour, l'équipe n'a pas encore réalisé une prestation de bonne facture qui rassure les Djawarihs qui commencent à montrer des signes d'inquiétude. Certes, le staff technique est privé des services de deux pièces maîtresses, Evra et Muhutsiwa, mais cela n'explique pas le niveau encore faible affiché par Bourdim et ses camarades.

A. G.