USMA - Fin du stage de Tabarka

L’efficacité offensive, le gros souci de Maâloul

L’USMA a achevé samedi passé un stage de 16 jours à Tabarka, en Tunisie, dans le cadre de la préparation d’intersaison. Ce rassemblement consacré au volet technico-tactique et à l’aspect organisationnel a vu l’équipe disputer 6 matches amicaux (3 contre des clubs algériens, 2 face à des clubs tunisiens et un match contre un club libyen).

Toutes ces rencontres ont servi de préparation à l’équipe algéroise. Le coach tunisien a utilisé tous les joueurs présents dans ce stage, à l’exception du Bolivien Adalid Terrazas qui n’a pas encore fait son apparition avec l’USMA. L’international bolivien est attendu après le 10 septembre à Alger pour entamer les entraînements avec sa nouvelle formation. Pour revenir au stage de Tabarka, les joueurs ont bien répondu à la charge de travail malgré la chaleur. Le bilan des 6 matches amicaux est le suivant : 3 victoires contre Soliman, O Akbou et Zaouia de Libye, contre deux nuls face à l’ESS et l’Avenir de Gabès et une défaite face à l’ESM. Si sur le plan de l’engagement et de la construction du jeu il y a eu beaucoup de choses positives, dans le secteur offensif le coach doit revoir sa copie. Un grand chantier l’attend pour améliorer l’efficacité car l’USMA se crée beaucoup d’occasions mais les attaquants manquent encore de lucidité et de concentration devant les bois. Les nouveaux attaquants, à l’image de Wale Musa ou Sekou Gassama ont besoin de temps pour mieux terminer les actions. Le Nigérian Musa est un excellent dribbleur qui va vite mais il manque encore de discipline dans le jeu, il est nonchalant. L’Hispano-sénégalais, Sekou Gassama, est puissant, n’hésitant pas à aller au charbon mais il n’est pas encore compétitif car il n’a pas joué depuis presque 7 mois, il a besoin de combler son déficit physique pour être compétitif. L’entraîneur des Rouge et Noir doit trouver la bonne formule en attaque en essayant plusieurs variantes. Le match contre le Stade Tunisien n’est pas loin et les Usmistes devront redoubler d’efforts dans les prochains jours pour être prêts pour ce derby maghrébin qui s’annonce difficile car l’adversaire a déjà entamé la compétition officielle en jouant le premier tour de la Coupe de la CAF et a également attaqué le championnat tunisien.

Guenaoui et Likonza séduisent

L’USMA prépare la nouvelle saison avec beaucoup de concentration et d’application. Avec un recrutement XXL effectué par la direction usmiste, le public rêve des titres continental et national. Parmi les recrues qui sont en train de séduire aux entraînements et aux matches amicaux, on peut citer Guenaoui, le milieu offensif recruté en provenance d’El Misry et le milieu défensif congolais Likonza qui est arrivé du TP Mazembe. Les deux nouvelles têtes ont montré de belles choses lors des deux dernières rencontres amicales contre l’Olympique Akbou et l’Olympique Zaouia de Libye. Ils sont en train de gagner des points et d’assurer leurs places dans le onze usmiste. Le coach est satisfait de leur rendement. Ils sont presque certains de faire partie du onze qui sera aligné le 14 septembre à Tunis contre le Stade Tunisien pour le compte du match aller du 2e tour de la Coupe de la CAF. Les deux joueurs ont encore le temps pour améliorer davantage leur condition physique.

Mahrouz pourrait jouer contre le Stade Tunisien

L’USMA sera privée de Chetti et Lamara au match aller contre le Stade Tunisien en Coupe de la CAF. Le jeune réserviste Mahrouz est bien placé pour débuter la rencontre du 14 septembre. Le jeune latéral gauche utilisé par Maâloul contre Akbou et Zaouia a donné satisfaction.

Athamnia indisponible un mois, Chetti toujours out

Blessé lors du stage de Tabarka, le jeune défenseur usmiste, Athamnia, sera indisponible un mois. Le joueur sera soumis à des soins intensifs pour espérer reprendre l'entraînement. Par ailleurs, le défenseur gauche, Lyes Chetti, blessé aux adducteurs, est toujours loin du groupe. Il est pris en charge par le staff médical. L’ex-joueur du WAC va effectuer d’autres radios approfondies dans les prochains jours pour être fixé sur la durée de son indisponibilité. Le joueur ne devrait pas jouer le match aller du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF contre le Stade Tunisien, à Tunis.

Trois jours de repos

Les joueurs de l’USMA ont bénéficié de 3 jours de repos après le stage de Tabarka. La reprise est prévue mercredi à l’annexe du stade Nelson-Mandela jusqu’au départ de l’équipe à Tunis, le 11 septembre, pour affronter le Stade Tunisien, le 14 septembre, à Radès, pour le compte du match aller du 2e tour de la Coupe de la CAF.

Embarek n’a pas encore résilié

Mis sur la liste des libérés par le coach Nabil Maâloul, le milieu de terrain Embarek n’a pas encore résilié son contrat, malgré plusieurs rounds de négociations. Le joueur aurait réclamé plusieurs mois d’indemnités. Son cas devrait être réglé dans les prochains jours. Le joueur serait sur les tablettes de l’ESS et du MCEB. Affaire à suivre…

Ateba signe son premier but avec Simba

Le désormais ex-attaquant de l’USMA, Ateba, qui a rejoint récemment Simba AC, en Tanzanie, a effectué des débuts prometteurs avec sa nouvelle équipe, réussissant à ouvrir son compteur-buts contre Al Hilal du Soudan lors du match amical qui a opposé les deux clubs en Tanzanie, avant-hier.

K. H. A.