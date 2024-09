JSK

Benchikha : "On est prêts pour le championnat"

L'entraîneur Abdelhak Benchikha se dit satisfait du travail réalisé en Turquie. Il a ajouté au cours de ses déclarations faites à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene que le stage s'est déroulé dans de bonnes conditions et qu'il a été instructif à plus d'un titre.

"Ce troisième stage de préparation s'est déroulé dans de bonnes conditions. Notre programme a été appliqué à la lettre et les joueurs ont fait preuve d'une grande abnégation. Je remercie les dirigeants qui ont respecté notre volonté d'effectuer un regroupement en Turquie. C'était un stage très appliqué et il nous a permis de nous connaître, de connaître les qualités individuelles de chaque joueur. On a beaucoup travaillé le côté collectif et on a aussi joué des matches amicaux. La dernière rencontre était très instructive face à un club de première division turc. La dernière joute amicale nous a permis de tirer plusieurs satisfactions", a déclaré Benchikha. Très satisfait du travail accompli depuis la reprise des entraînements, Benchikha estime que son équipe sera fin prête pour le premier match de championnat. Il a tenu néanmoins à préciser qu'il y a encore du travail qui l'attend et que les joueurs se montreront à la hauteur des attentes placées en eux. "Honnêtement, le match face à Gaziantep FK était une référence pour nous, car les autres adversaires étaient d'un niveau moindre que Gaziantep FK qui évolue en première division. Le groupe était soumis à une grande charge de travail, mais le match était tactique plus qu’autre chose. Les joueurs ont appliqué ce qu'on avait fait aux entraînements et cela est une bonne chose. Dieu merci, ils ont réussi à faire un bon match. Toutefois, cela ne veut pas dire que le groupe est arrivé. Je dirais qu'il atteindra sa forme d'ici le début du championnat. La majorité des joueurs a presque atteint la forme optimale. Cependant, il y a encore du travail à faire. Je suis content de travailler avec ce groupe. Nous sommes des professionnels et on continuera à bosser afin de peaufiner notre préparation", a ajouté Benchikha

Lahmeri : "L'esprit de solidarité est notre force"

Dans des déclarations faites au site du club, la nouvelle recrue des Canaris, Aziz Lahmeri, estime que le stage effectué en Turquie a été une totale réussite. Il a aussi parlé de la bonne ambiance qui règne dans l'équipe, avant d'ajouter que le groupe donnera le meilleur de lui-même pour faire plaisir aux fans. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que la JSK réalise une grande saison. "Je n'ai trouvé aucune difficulté pour m'adapter à mon nouvel environnement, puisque je connais tous les joueurs. En ce qui concerne le stage, il s'est déroulé dans de très bonnes conditions, comme ça a été le cas lors des stages effectués à Tizi Ouzou et Alger. La direction a mis tous les moyens à notre disposition et rien ne nous empêche de réussir notre préparation, surtout qu'il y a un esprit de solidarité dans le groupe. C'est un honneur pour moi de défendre les couleurs de ce grand club. On fait tout pour être à la hauteur de la confiance placée en nous par les dirigeants", a affirmé Lahmeri

"Il faut qu'on rende le sourire à nos fans"

S'agissant des objectifs de son équipe pour la saison à venir, l'ex-pensionnaire de l'ESS et de la JSS affirme que ses équipiers et lui feront tout pour que la JSK retrouve son lustre d'antan. "On défend les couleurs du club le plus titré d’Algérie et qui est l'un des meilleurs en Afrique et il est de notre devoir de tout donner pour être à la hauteur. On fera tout pour que la JSK retrouve son lustre d'antan. On est conscient des attentes placées en nous et on ne rechignera pas sur l'effort afin de gagner quelque chose à la fin de la saison. Cela dit, il faut qu'on rende le sourire à nos fans", a promis Lahmeri avant de dire que son objectif personnel est de rejoindre l'équipe nationale. "C'est un honneur pour chaque joueur de défendre les couleurs de son pays", a-t-il dit. Enfin, Lahmeri n'a pas oublié de lancer un appel aux supporters pour qu'ils soutiennent l'équipe, tout en leur promettant que les joueurs donneront le meilleur d'eux pour leur faire plaisir.

Les Canaris de retour au pays

Après avoir effectué un stage de 16 jours en Turquie, les Canaris sont rentrés hier matin au pays. Ils étaient tous satisfaits du travail réalisé. Les joueurs étaient impatients de rentrer chez eux et l'entraîneur Benchikha leur a accordé quelques jours de repos avant de reprendre le travail à Tizi Ouzou. Quelques fervents supporters étaient à leur accueil à l'aéroport Houari-Boumediene. Cela a fait énormément plaisir aux joueurs et aux membres du staff technique ainsi qu'aux dirigeants. Ils ont bien bossé lors de leur stage en Turquie et malgré les lacunes décelées lors des matches de préparation, l'entraîneur Benchikha affirme qu'il a encore du temps devant lui pour apporter les réglages nécessaires. L'équipe reprendra prochainement les entraînements à Tizi Ouzou et elle devrait jouer 2 à 3 matches amicaux avant la reprise du championnat. Malgré les manques qu'il y a dans l'équipe et l'absence d'une doublure pour Mammeri, les dirigeants sont convaincus qu'ils ont fait un recrutement de qualité et que leur équipe a largement les moyens pour jouer les premiers rôles.

D. K.