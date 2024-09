MCEB

3e stage bloqué à Alger

Le Mouloudia d'El Bayadh s'est rendu dans la capitale pour observer son troisième stage bloqué. La direction a choisi l'hôtel «Ferdi Lilly» et la localité de Ben Aknoun pour poursuivre sa préparation en prévision de la reprise de la compétition face à l'ESS, le 19 septembre. Il faut souligner dans ce cadre que faute de moyens, l'équipe s'est déplacée par route à bord d'un bus qui n'offre aucune commodité pour les longs voyages.

Depuis l'accident dramatique qui a coûté la vie à Zakaria Bouziani et Khaled Meftah, le Mouloudia d’El Bayadh a perdu son bus et s'est retrouvé dans l'obligation d'effectuer ses déplacements par route à bord de bus non confortables.

Faute de moyens financiers surtout, l'équipe n'a pas pu effectuer un stage de préparation à l'étranger. Elle s'est contentée des installations du complexe de Tikjda pour son premier regroupement, du stade Zakaria-Mejdoub pour son deuxième stage et aujourd'hui, elle a rallié Ben Aknoun pour poursuivre la préparation. Au moment où une quinzaine d'équipes se sont préparées à l'étranger, grâce aux moyens des entreprises publiques qui les parrainent, le Mouloudia d'El Bayadh qui n'a même pas encore reçu le soutien d'un solide sponsor malgré les promesses des pouvoirs publics, doit se contenter du strict minimum pour être prêt pour la reprise du championnat. "C'est malheureux de le dire, mais avec ce deux poids, deux mesures, les clubs qui ne sont pas gérés par des entreprises publiques risquent de souffrir cette année également", ont indiqué des supporters rencontrés aux abords du stade Zakaria-Mejdoub.

Walid K.