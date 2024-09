ASO

Zaoui toujours à la recherche de son équipe type

Les Chélifiens ont repris les entraînements et s'apprêtent à affronter demain l'USM Annaba dans le cadre de leur quatrième match amical depuis leur arrivée à Aïn Draham, en Tunisie, où ils sont en stage.

Les poulains de Samir Zaoui qui ont perdu face au nouveau promu, l'ES Mostaganem (3-0) et le NAHD (1-0), et se sont neutralisés avec la formation de seconde division tunisienne, Sakiet Eddaier, espèrent réaliser un bon résultat qui leur permettrait de gagner un peu en confiance avant leur retour au pays, prévu le 5 septembre. Dans une déclaration au site officiel du club, l'entraîneur avait affirmé qu'il ne retenait des matches amicaux joués par son équipe que les progrès réalisés par ses joueurs sur le plan physique. Il avait notamment indiqué que les résultats techniques de ces sorties importaient peu et que l'essentiel pour lui était de voir ses poulains gagner en temps de jeu et montrer qu'ils avaient évolué sur le plan de l'acquisition de la forme physique.

Sur un autre plan, le staff technique devrait se passer des services des deux internationaux subsahariens, Evra Agbagno et Edwin Muhutsiwa, convoqués pour les stages de leurs équipes nationales respectives, le Togo et le Botswana, du 2 au 10 septembre. Ces deux éléments clés de l'effectif vont rater la fin du stage de Tunisie et une bonne partie du troisième regroupement prévu à Chlef. Par ailleurs, nous avons appris qu'une commission de la LFP a effectué une visite au stade Boumezrag qui a obtenu le quitus et qui est homologué pour abriter, la saison prochaine, les matches des Ligues 1 et 2.

A. G.