ESS

L’attaque inquiète Bendris

Le staff technique de l'ESS a eu un sentiment de satisfaction malgré le match nul (0-0) contre le PAC en amical, dans le cadre de la préparation de l'équipe pour le championnat de Ligue 1. Le coach et son staff ont répertorié plusieurs points positifs de ce premier match de préparation depuis le retour de l’équipe de Tunisie.

Tout d'abord, l'ESS a réussi à maintenir une série de quatre matchs consécutifs sans défaite depuis le début de la période de préparation, un aspect que l'entraîneur a souligné auprès de ses joueurs. De plus, l'équipe a continué à montrer des progrès dans son système défensif, n'encaissant aucun but, malgré la force offensive du PAC. Bendris a également exprimé sa satisfaction quant à l'amélioration de la cohésion au sein de l'équipe, un facteur crucial pour le succès de la saison à venir. Il a mis l'accent, en particulier, sur l'importance de l'intégration réussie de Hadji, qui sera essentiel pour les prochains matches. A signaler qu’avant cette confrontation face au PAC, l’Entente avait disputé trois matches amicaux et les trois rencontres s’étaient soldées par des nuls. Le premier contre le Club Africain (0-0), puis l’EGS Gafsa (1-1), avant de réaliser un autre nul (1-1) devant l’USM Alger. La défense a encaissé deux buts, alors que l’attaque a marqué seulement à deux reprises.

Barry recalé à la visite médicale

Yakhouba Gnagna Barry ne jouera pas à l’ES Sétif. Le joueur guinéen a été recalé lors de la visite médicale, en raison d’un problème au genou. C’est un coup dur pour le jeune attaquant guinéen qui avait véritablement envie de vivre cette nouvelle expérience. La frustration est totale dans le camp Yakhouba Gnagna Barry, puisque c’est la troisième fois de suite que son transfert échoue pour la même raison. Il devait rejoindre un club égyptien et ça n’a pas marché, ensuite le club sud-africain Amazulu FC s’est intéressé à lui. Ce dernier lui avait proposé de le soigner contre une réduction de 50.000 dollars de son montant de transfert. Abdelkrim Bira avait préparé un contrat de trois ans.

Jiddou prêt à poursuivre

Le milieu de terrain de l'ES Sétif, Abdeslam Jiddou, semble prêt à continuer l’aventure avec l'équipe phare des Hauts Plateaux, faute d'une offre officielle pour un transfert en Europe ces derniers jours. Le maintien de l’international malien dans l'effectif est perçu comme un atout supplémentaire pour les Noir et Blanc.

Le CAB au menu mardi

L’ES Sétif va disputer son cinquième match amical de préparation mardi soir contre le CA Batna, au stade 8-Mai. Ce match s'inscrit dans le cadre de la phase de préparation intensive de l'équipe pour la nouvelle saison. Cette rencontre constitue une étape importante pour l’Aigle noir qui continue de peaufiner sa forme et son organisation avant le début du championnat.

W. D.