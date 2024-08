JSK - Benzaïd ne se sent pas à l'aise dans ce poste

L’engagement d'un arrière gauche toujours d'actualité

A moins de deux semaines de la clôture du marché des transferts, les dirigeants tentent tant bien que mal de renforcer leur effectif par un arrière gauche et un meneur de jeu. Ils avaient misé sur Benzaïd pour être la doublure de Mammeri sur le côté gauche, or le rendement de celui-ci n'a pas été convaincant lors des deux premiers matches amicaux joués respectivement face à Turgutluspor et Al Muharrag.

Benzaïd aurait même avisé les membres du staff technique qu'il ne se sent pas à l'aise au poste d'arrière gauche. Son poste de prédilection est dans l'axe, mais depuis son arrivée à la JSK, il a été utilisé à plusieurs reprises sur le côté gauche. Même Nechat qui peut jouer à gauche n'aurait pas convaincu Benchikha. C'est pour cela que les dirigeants font le maximum pour trouver un latéral avant la clôture du marché des transferts. Après la résiliation du contrat de Matouti, les dirigeants songent à recruter soit un latéral gauche étranger soit un meneur de jeu étranger. Ils veulent utiliser la cinquième licence, mais comme le coach Benchikha leur a réclamé le renforcement de son effectif par un bon arrière gauche et un bon meneur de jeu, ils espèrent trouver le profil recherché sur le marché local pour pouvoir engager un meneur de jeu étranger. Les supporters ne cessent de faire pression sur eux pour recruter encore au moins trois joueurs. Bien que le coach Benchikha et les dirigeants aient affirmé que leur recrutement est étudié et qu'ils ne renforceront leur effectif que s'ils trouvent des pépites, ils font tout pour trouver une doublure à Mammeri et un bon meneur de jeu. Ils ne peuvent pas compter sur Mammeri qui avait alterné le bon et le moins bon la saison dernière.

Meddane : "Recrutement ? C'est le terrain qui tranchera"

Dans des déclarations faites à la radio, le directeur général, Hakim Meddane, n'a pas voulu polémiquer avec qui que ce soit. Il a tenu à répondre à ceux qui remettent en cause le recrutement réalisé par la direction en cette intersaison en déclarant qu'il faudrait attendre le début du championnat pour porter un quelconque jugement sur le recrutement. Il est convaincu que la JSK a réalisé un bon mercato et que les nouvelles recrues apporteront un plus à l'équipe, mais dans ses déclarations, il n'a pas voulu polémiquer avec ceux qui prétendent que la JSK n'a pas fait un bon marché estival. "Pour le recrutement, on verra lorsque l'équipe commencera à jouer et le bilan ne se fera qu'à la fin de la saison. On ne peut pas dire maintenant si le recrutement est bon ou mauvais, c'est le terrain qui nous le dira. Si on a une bonne équipe, on enregistrera de bons résultats et là, on dira que le recrutement est bon. En revanche, si les résultats ne suivent pas, on dira que le recrutement n'est pas bon. Je peux dire qu'il y a un bon groupe et que les joueurs donneront le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs du club. Incha Allah, on va réaliser une belle saison", a déclaré le directeur général qui a ajouté que la direction a fait le maximum pour que l'équipe réussisse sa préparation d'intersaison. "S'agissant de la préparation de l'équipe, le programme a été arrêté par l'entraîneur et nous, dirigeants, nous avons fait ce qu'il fallait pour que l'équipe se prépare dans de bonnes conditions, que ce soit à Tizi Ouzou, à Alger ou en Turquie. L'équipe poursuit toujours sa préparation en Turquie et le manager général, Karim Doudane, s'en occupe. D'après les échos qui me sont parvenus, les joueurs se préparent dans de bonnes conditions et c'est ça le plus important", a-t-il dit.

Pas d'accord avec Aït Athmane

D'après une source proche de la direction, les dirigeants n'ont toujours pas trouvé d'accord avec le milieu Rachid Aït Athmane. Ils lui auraient proposé une indemnisation de trois salaires contre la résiliation de son contrat, mais celui-ci aurait exigé une somme astronomique pour mettre fin à son bail. Il aurait décidé de saisir la CNRL pour être rétabli dans ses droits. Pour Hamroun et Bellache, les dirigeants avaient négocié avec eux pour tenter de trouver une solution à l'amiable, mais comme ils ne voulaient rien entendre, les dirigeants auraient décidé de ne pas négocier de nouveau avec eux. Hamroun qui n'a joué que quelques minutes lors de la phase retour avait exigé pas moins de 3 milliards de centimes pour apposer sa signature sur la résiliation de son contrat. Les dirigeants auraient reproché à l'ancienne direction d'avoir fait n'importe quoi lors du dernier marché hivernal, en engageant des joueurs qui n'avaient pas le niveau requis pour défendre le maillot des Canaris.

En amical

JSK 3 - 1 Al Dhaid

Face à la modeste équipe émiratie de deuxième division, Al Dhaid, en l'occurrence, les Canaris se sont imposés par 3 buts à 1. Menés au score en première mi-temps, les poulains de Benchikha ont renversé la vapeur en seconde période. L'attaquant Berkane a égalisé à la 69e minute et Bwalya a corsé la note à la 89e minute avant que Boualia n'inscrive le troisième but dans les arrêts de jeu. Ce succès va sûrement faire du bien aux équipiers de Merbah qui ont essuyé quelques critiques après les deux premiers matches amicaux. Malgré le but encaissé sur penalty après une demi-heure de jeu, les poulains de Benchikha ont su comment se ressaisir. L'une des satisfactions de ce match est que les attaquants ont fini par se réveiller. Même Walter Bwalya qui a raté plusieurs occasions lors des deux premiers matches, a marqué hier sur penalty.

Equipe alignée

Merbah, Nechat, Mammeri, Benzaïd, Mokedem, Kanouté, Sarr, Chekkal, Akhrib (Boualia), Redjem (Berkane), Ouattara (Bwalya).

D. K.