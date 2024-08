CSC - Il veut renforcer son effectif

Madoui reconnaît des insuffisances dans le groupe

L'entraîneur du CS Constantine, Kheireddine Madoui, a clairement exprimé son intention de renforcer son effectif en vue des défis à venir. Alors que l'équipe se prépare pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football ainsi que pour le championnat national, le coach souhaite ajouter au moins deux nouveaux joueurs à la liste africaine avant la date limite du 31 août, en conformité avec le calendrier d'inscription de la CAF.

Cette démarche vise à optimiser les chances du club d’aller le plus loin possible dans la compétition africaine. Afin de réorganiser l'équipe, Madoui a identifié plusieurs joueurs qui doivent quitter le club, notamment Belaïli, Kaïbou, Nkembe et le Palestinien Baniouwda. Ce dernier n’ayant pas réussi à s'intégrer pleinement dans l’effectif. Le départ de ces éléments permettra non seulement de libérer des places pour les nouvelles recrues, comme le défenseur axial sénégalais Melo Ndiaye et le milieu défensif burkinabé Salifou Tapsoba, mais aussi de préparer le terrain pour d’autres arrivées nécessaires à maintenir l'équilibre et la compétitivité de l'équipe. Le conseil d'administration du CS Constantine, soucieux de la performance de l’équipe, a décidé de n’inscrire aucun nouveau joueur sans l’approbation préalable du coach Madoui, qui est le principal responsable du volet technique de l’équipe. Cette décision reflète l’importance accordée à l’harmonie et à la cohésion du groupe, essentielles pour affronter les prochains défis avec succès.

Tahar, les négociations avancent bien

L'une des cibles prioritaires du CS Constantine est désormais l'attaquant récemment libéré par le Mouloudia d'Alger, Fathallah Tahar. Actuellement en pourparlers avec la direction du club constantinois, la situation de l’ancien champion d’Algérie a suscité un vif intérêt de la part des dirigeants des Vert et Noir. Après avoir conclu un accord avec l’ES Sétif, il n’a finalement pas signé avec le club des Hauts Plateaux, ce qui a attiré l'attention des responsables du CS Constantine. Il convient de rappeler que les négociations initiales avec le joueur avaient été retardées, en raison d'un changement de position de l'administration du MCA, qui avait d’abord décidé de ne pas libérer le joueur avant de revoir sa décision, après le retour de l’équipe algéroise de son stage de préparation en France. Avec la résiliation imminente du contrat du Palestinien Baniouwda, Fathallah Tahar est redevenu une cible de choix pour le coach Madoui qui le voit comme une recrue potentiellement décisive pour les défis à venir. Les prochaines heures seront déterminantes pour savoir si le retour de Tahar sur le devant de la scène se concrétisera par une signature officielle avec le CS Constantine. La fenêtre des transferts, qui reste ouverte jusqu’à samedi prochain à minuit, offre au club encore quelques heures pour finaliser les détails de cette opération cruciale, notamment en vue des matchs du deuxième tour de la compétition africaine et des exigences de la Ligue 1.

Bouguerra, ce n’est toujours pas réglé !

Le verdict de la Chambre nationale de résolution des litiges de la FAF concernant la plainte déposée par la direction du CS Constantine contre le CR Belouizdad et le défenseur latéral Aymen Bouguerra est attendu mais n'a pas encore été prononcé. Initialement prévu pour le début de cette semaine, le jugement a été retardé en raison de l’engagement des deux clubs en compétition africaine depuis la semaine dernière. La CNRL devrait donc rendre sa décision au plus tard d’ici la fin de cette semaine concernant l'affaire Bouguerra.

Journée de détente pour les joueurs hier à Kigali

Après leur qualification contre le FC Police du Rwanda, le coach Madoui a récompensé ses joueurs en organisant une sortie dans une réserve naturelle d’animaux sauvages, offrant ainsi à l'équipe un moment de détente bien mérité. Cette initiative a permis aux joueurs de se relaxer après les efforts fournis lors de la compétition. Il convient de noter que la veille, l’équipe avait suivi une double séance d’entraînement : des exercices de récupération pour ceux qui n'avaient pas participé au match retour, et un décrassage pour les joueurs ayant pris part à la rencontre du premier tour de la Coupe de la CAF. Cette gestion rigoureuse permet de maintenir la forme physique des joueurs, tout en favorisant la récupération et la cohésion du groupe.

Baniouwda ne sera pas retenu

Concernant le jeune international palestinien Anas Baniouwda, initialement écarté après le stage en Tunisie, il y a environ trois semaines, la direction du CS Constantine, en accord avec le joueur, a finalement décidé de résilier son contrat. Malgré des tentatives d’adaptation et des séances d’entraînement avec l’équipe réserve, Baniouwda, en concertation avec la direction et l’entraîneur Kheireddine Madoui, a conclu qu’il ne parviendra pas à s'intégrer au sein du groupe. Cette décision, prise d'un commun accord, met fin à leur collaboration.

Dib avec les Verts ?

Selon des sources bien informées, le capitaine du CS Constantine, Ibrahim Dib, pourrait intégrer la sélection nationale lors du prochain stage prévu au mois de septembre. Le joueur a été observé lors du dernier match des Vert et Noir au stade Chahid Hamlaoui par le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Dib affiche des performances solides avec le CS Constantine, où il a contribué avec plusieurs passes décisives et marqué plusieurs buts, permettant ainsi à l'équipe de se qualifier pour la Coupe de la Confédération africaine (CAF) la saison dernière.

