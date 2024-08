JSS

Cherif El Ouezzani augmente la charge

L'équipe de la Saoura poursuit la troisième phase de son stage de préparation estivale qui se déroule à Alger. Le staff technique qui a relevé du bon et du moins bon durant la dernière rencontre amicale face au PAC (1-1), a décidé d'apporter des réglages à son programme d'entraînement.

C'est ainsi qu'il a réduit la charge de travail, tout en maintenant le biquotidien avec des séances à tendance beaucoup plus technico-tactiques. Lors du dernier match, l'entraîneur Cherif El Ouezzani s'était passé des services de trois joueurs, Ouabdi, Belhachemi et Bentaleb, qu'il a laissés au repos en raison de petits bobos ressentis avant la rencontre.

Concernant la suite du programme, le staff technique a prévu de jouer jeudi prochain un troisième match amical contre le nouveau pensionnaire de la Ligue 2, la JS El Biar. Par la suite, les camarades de Bouchiba rencontreront samedi le MCA dans un match qui promet d'être un véritable test, puisque l'adversaire, le champion sortant, est déjà très avancé sur le plan de la préparation estivale, puisqu'il a repris les entraînements plus tôt et a déjà joué un tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. La Saoura clôturera son stage d'Alger par un match, le 5 septembre, face au Paradou AC, avant de prendre trois jours de repos. La reprise aura lieu par la suite au stade 20-Août de Béchar pour préparer le déplacement d’Oran et le premier match du championnat face à l'équipe du Mouloudia d'Oran.

Kader B. A.