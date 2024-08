ASO

Lourde défaite en amical face à Mostaganem

Les Lions du Chelif qui ont joué leur premier match amical durant cette préparation estivale ont chuté lourdement face au voisin, l'ES Mostaganem.

En effet, la rencontre qui s'est déroulée lundi matin a monté que l'équipe manque encore de cohésion et que le staff technique doit encore fournir beaucoup d'efforts pour trouver son équipe-type et son assise de jeu. L'adversaire s'est baladé devant les camarades de Bousaïd qui ont manqué de rythme et de coordination dans leur jeu. Menés en première période, ils ont terminé la rencontre sur un score sans appel de trois buts à zéro. Certes, l'adversaire a entamé la préparation estivale bien avant les Lions et qu'il est sur une bonne lancée, lui qui s'est défait de l'USMA en match amical, mais cela n'explique pas le faible niveau affiché par les Chélifiens durant cette sortie. A leur décharge, les camarades d’Evra ont joué cette rencontre sous l'effet de la fatigue, eux qui s'entraînent au rythme de deux séances par jour depuis leur arrivée en Tunisie. Le staff technique qui a retenu quelques enseignements doit maintenant mieux connaître ses poulains. Le prochain match face à l'équipe tunisienne de deuxième division de Sakiet Eddaier sera l'occasion pour se ressaisir et montrer un visage plus rassurant pour les Djawarihs.

Abdelkader G.