MCO

Boukholda, le nouveau maître à jouer des Hamraoua

Convaincue d'avoir procédé à un recrutement de choix en tablant en premier lieu sur les binationaux, la direction du Mouloudia d’Oran attend avec impatience de voir les résultats de cette stratégie.

La balle se trouve désormais dans le camp du staff technique et l’entraîneur Youcef Bouzidi qui a été associé à cette politique de recrutement, comme en témoignent d’ailleurs ses photos avec les nouvelles recrues lors de la pose traditionnelle suivant la signature du contrat d’engagement. Sachant que les exigences des supporters sont grandes, le Mouloudia d’Oran est appelé non seulement à jouer le haut du tableau mais aussi à développer du beau jeu. On veut, en effet, un MCO convaincant sur le terrain, puisque pour cette fois, on affirme que la qualité existe dans l’effectif par rapport aux dernières saisons. Pour cela, l’équipe a besoin d’un chef d’orchestre sur le rectangle vert. Deux éléments semblent avoir le profil idéal pour remplir cette tâche. Il s’agit de Juba Aguieb et de Chahreddine Boukholda. Deux éléments qui peuvent jouer dans le même poste mais avec deux styles différents. Mais c’est l’ancien joueur de Monaco qui est en train de gagner des points durant ce stage en Turquie, en étant d’ailleurs buteur lors de l’avant-dernier match contre Al Markhiya. Engagé durant l’actuel mercato estival, le transfuge du SFK Etar Veliko, équipe de Ligue 2 du championnat de Bulgarie, semble avoir une bonne formation de base, puisque avant d’atterrir chez les Hamraoua, il a été formé à Monaco avant de faire un passage chez la réserve de Lille OSC. Par rapport à certaines nouvelles recrues, le milieu de terrain, âgé de 28 ans, était compétitif la saison passée en jouant 21 matches durant lesquels il avait inscrit deux buts. Le joueur originaire d’Oran était sur le point de rallier l’Entente de Sétif, la saison passée, avant que son transfert ne tombe à l’eau. En tous les cas, après Hamache qui est considéré comme étant la star incontestée de ce mercato du Mouloudia d’Oran, les regards sont également tournés vers Boukholda qui possède les meilleurs chiffres possibles mais surtout une base technico-tactique acquise à Monaco et Lille.

H. H.