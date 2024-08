MCEB

Ghenam s’en va, Messaâdi libéré

Le Mouloudia d'El Bayadh qui vient de libérer le jeune attaquant espoir Amine Messaâdi qui avait été promu en équipe première, vient de perdre un autre joueur, Ghenam, qui vient de signer un contrat de deux saisons avec le nouveau pensionnaire de la Ligue 2, la JS Djidjel. Cela intervient alors que la direction du club peine à trouver des renforts qui répondent aux profils souhaités par le staff technique qui estime que le groupe manque d'expérience et de qualité.

Sur un autre plan, nous avons appris que l'équipe jouera aujourd'hui, à partir de 17h, un match amical contre la JSM Tiaret au stade Kaïd-Ahmed. Ce sera l'occasion pour Bouali et ses assistants de donner du temps de jeu à leurs poulains et de procéder à des réglages avant le début de la saison. L'entraîneur continue de réclamer des renforts, lui qui affirme qu'il pourrait libérer certains joueurs qui ne l'ont pas convaincu. Dans le même cadre, nous avons appris que les joueurs Embarek et Toual sont attendus aujourd'hui à El Bayadh pour entamer les entraînements avec l'équipe. Ces deux éléments qui sont toujours sous contrat avec l'USMA vont jouer cette saison au MCEB sous forme de prêt. Leur arrivée va constituer une véritable bouffée d'oxygène pour le staff technique qui pourra ainsi bénéficier de deux renforts de choix pour la zone de récupération et de construction. Embarek qui avait déjà joué à El Bayadh est très apprécié par les supporters pour son abattage et sa hargne dans le jeu.

Walid K.