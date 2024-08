USMA - Une bonne pioche pour le secteur offensif

Sékou Gassama entame les entraînements

Le nouvel attaquant de l’USMA, l’Hispano-sénégalais, Sékou Gassama, qui s’est engagé avec les Rouge et Noir pour deux saisons en provenance d’un club chypriote est arrivé samedi à Tabarka pour entamer les entraînements et intégrer sa nouvelle formation. Le joueur de 29 ans a été bien accueilli par ses coéquipiers qui lui ont réservé une belle ovation.

Très sympa et enthousiaste, Sékou Gassama a également joué pour le Racing Santander, en Espagne, lors de la saison 2022-2023, où il a disputé 16 matchs, dont 11 en tant que titulaire. L’international sénégalais a également défendu les couleurs d’autres clubs espagnols, tels que Valladolid et Malaga. Il est attendu comme un atout offensif majeur pour l’USMA qui vise à se positionner parmi les meilleures équipes cette saison, tant sur le plan national qu’international. Le club est engagé en Coupe de la CAF et cherche à renforcer son effectif pour atteindre ses objectifs. En engageant Gassama, l'USMA a voulu renforcer le poste d'avant-centre, puisque l’équipe ne disposait que de Belkacemi en pointe. Les fans du vieux club de Soustara sont satisfaits du recrutement de Gassama, un attaquant puissant qui a une bonne expérience européenne mais toujours est-il qu'il doit prouver sur le plan africain. Comme il s’agit de sa première expérience dans le continent africain, il faudrait pour lui un temps d’adaptation. Le joueur qui a commencé l'entraînement est soumis à un programme spécifique pour rattraper son déficit physique car, comme chacun le sait, il n’a pas joué depuis plus de 6 mois. Il devrait redoubler d’efforts à l'entraînement ces prochains jours pour essayer de retrouver son niveau sur le plan physique. Gassama sur lequel beaucoup d’espoirs reposent pour apporter un plus sur le plan offensif devrait être prêt pour la compétition officielle dans deux ou trois semaines.

Bellatreche et Embarek proches du MCEB

La direction usmiste n’a pas encore réglé le dossier des joueurs qui refusent pour le moment de résilier leurs contrats. Les choses ne sont pas aussi faciles que pensent les supporters. En effet, Kanou, Konaté, Bellatreche et Embarek exigent de fortes indemnités pour partir. Si pour les deux Maliens ça paraît compliqué, nous avons appris que Bellatreche et Embarek seraient proches de rejoindre le MCEB mais, officiellement, ils sont toujours usmistes. La direction de l’USMA est en train de négocier avec eux pour essayer de trouver un accord mais jusqu’à hier, ce n’était pas encore réglé.

Le match amical contre la JSS annulé

L’USMA devait affronter demain la JSS en amical à Tabarka mais comme les Bécharis ont annulé leur stage qui devait se tenir à Hammam Bourguiba, cette empoignade n’aura pas lieu. L’USMA est donc obligée de chercher un autre sparring-partner pour disputer son 4e match amical, sachant que les Rouge et Noir ont joué depuis le début de leur stage à Tabarka trois joutes contre respectivement l’AS Soliman, l’ES Mostaganem et l’ES Sétif.

Mahrouz ou Dehiri

Qui jouera contre le Stade Tunisien ?

Les deux cadres de l’USMA au poste de latéral gauche, à savoir Lyes Chetti et Nabil Lamara sont blessés. Ils sont indisponibles pour au moins deux semaines, ce qui fait qu’il y a un risque qu’ils ne soient pas prêts pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, prévu le 14 septembre contre le Stade Tunisien, à Tunis. Si les deux ex-internationaux sont déclarés forfaits pour le match aller, le coach devra miser sur Dehiri ou bien le jeune Mahrouz. Deux joueurs qui peuvent évoluer sur le flanc gauche de la défense. Pour l’instant, on ne peut rien avancer puisqu’il reste encore 20 jours avant le rendez-vous continental contre le Stade Tunisien au stade de Radès. L'entraîneur Maâloul ne veut pas pour le moment se précipiter, préférant attendre tranquillement la dernière semaine précédant le match pour trancher la question.

Azzi a vite trouvé ses repères

Arrivé en provenance de l’équipe koweitienne de Kazma, le défenseur Imad Eddine Azzi a vite trouvé ses repères avec les Rouge et Noir. L’ex-joueur du NAHD a été utilisé contre l’ESM en amical, une rencontre remportée par le nouveau promu (2-1). Azzi a montré de belles choses dans l’envie et la détermination mais il a commis quelques erreurs de placement et de marquage. Il s’agit de sa première sortie avec son nouveau club, il doit encore travailler pour retrouver son niveau physique.

Alilet - Mondeko, une paire solide

Depuis le début de la préparation d’intersaison, certains joueurs sont en train d’émerger par rapport à d’autres, c’est la loi implacable du football. Au niveau du secteur défensif, le coach a misé sur la paire Mondeko - Alilet, deux axiaux solides qui montrent de belles choses. Progressivement, ils sont en train de bien s’entendre et de bien assurer le travail dans la charnière centrale. Le défenseur congolais a apporté sa vivacité et son gabarit, alors que l’Algérien excelle dans l’anticipation et la bonne lecture de jeu. Au fil des matches, les deux centraux vont certainement être plus performants. En principe, si tout va bien, ils vont constituer la paire centrale de l’USMA pour le rendez-vous continental face au Stade Tunisien. Les fans de l’USMA sont confiants de voir leur équipe réaliser une grande saison, surtout par rapport au recrutement qualitatif réalisé par la direction de Sehbane.

K. H. A.