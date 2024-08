JSK - Il souffre des ischio-jambiers

Fin de stage pour Hamidi ?

Victime d'une méchante blessure aux ischio-jambiers, l'arrière droit Réda Hamidi est soumis à des soins depuis la deuxième joute amicale jouée face à l’équipe d’Al Muharrag.

Le staff médical fait tout pour le remettre sur pied le plus tôt possible, mais pour éviter d'éventuelles complications, il attendra sûrement le retour de l'équipe de Turquie pour réintégrer le groupe. Il a donné entière satisfaction lors des deux premiers matches amicaux face respectivement à Turgutluspor et Al Muharrag et l'entraîneur Abdelhak Benchikha a décidé d'ores et déjà de lui accorder sa confiance. Il est satisfait de son rendement et il aurait même indiqué à ses dirigeants qu'il sera d'un grand apport pour l'équipe. Pour le match de cet après-midi, il va certainement compter sur Nechat qui fera tout pour bien tenir son rôle. Relégué en deuxième position après le recrutement de Hamidi, Nechat tentera de tout faire lors des deux matches amicaux restants pour gagner la confiance de son coach. La saison dernière, il avait joué plusieurs rencontres en tant que titulaire, mais comme son rendement n'a pas été à la hauteur, il a été relégué sur le banc lors de la phase retour.

Al Thaid en amical aujourd'hui à 15h

Sachant que les supporters ne sont pas satisfaits par les résultats des deux premiers matches amicaux, les équipiers de Gaya Merbah feront tout pour frapper fort cet après-midi face à l'équipe émiratie Al Thaid. Les dirigeants et l'entraîneur sont satisfaits de la réaction de leur équipe lors des deux premiers matches mais pour rassurer les fans qui comment déjà à s'interroger sur les capacités de leur équipe à jouer les premiers rôles, ils demanderont sûrement aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'imposer avec l'art et la manière. Le quatrième match face à Gaziantep FK ne sera pas une sinécure pour eux et pour ne pas laisser le doute s'installer, ils devront frapper fort face à Al Thaid. Vu que l'équipe émiratie n'est pas un adversaire coriace, Benchikha donnera sans nul doute la chance à certains remplaçants qui n'ont pas bénéficié d'un temps de jeu conséquent lors des deux premières joutes amicales. Il jouera le match de cet après-midi tout en pensant à celui de ce vendredi face au club turc de première division, Gaziantep FK en l'occurrence. Il a relevé plusieurs lacunes lors des deux premières rencontres et il va sûrement demander à ses joueurs d'éviter les erreurs commises face à Turgutluspor et Al Muharrag. Il ne veut pas d'un nul ou d'une courte victoire face à la modeste équipe émiratie.

Matouti a résilié son contrat

Selon une source digne de foi, l'attaquant gabonais Matouti a résilié son contrat dans la soirée d'avant-hier. Il voulait poursuivre son aventure avec les Canaris, mais les dirigeants lui ont signifié que l'entraîneur Benchikha ne veut pas de lui. Il avait rejoint l'équipe à l'ESHRA, mais il a été interdit d'entraînement avant que son coach ne l’informe qu'il ne rentrait pas dans ses plans pour la saison prochaine. Les dirigeants lui avaient proposé trois salaires comme indemnité pour résilier son contrat, mais lui avait exigé une indemnisation conséquente. Les négociations ont duré plusieurs jours et ce n'est que dimanche dernier que les dirigeants ont réussi à trouver un accord avec lui. Avec le départ définitif de Matouti, les dirigeants de la JSK pourront engager une cinquième recrue africaine. Plusieurs joueurs leur ont été proposés mais ils n'ont rien décidé pour l'instant. Ils se concertent avec leur coach pour recruter soit un arrière gauche soit un meneur de jeu étranger. Pour Matouti, il serait convoité par plusieurs clubs dont l'ESS, mais il veut s'accorder un temps de réflexion avant de faire son choix. On croit savoir qu'il aurait reçu des offres de Tunisie et de Turquie.

Akhrib convoqué en EN U20

Le jeune Lahlou Akhrib est convoqué pour le prochain stage de l'EN U20 qui aura lieu du 30 août au 10 septembre. Promu en équipe nationale, Akhrib, âgé de 20 ans à peine, a séduit son entraîneur lors de la première rencontre amicale face à Turgutluspor. Il avait été incorporé en seconde période où il avait réussi à marquer un joli but. Malgré la rude concurrence qui existe en attaque, Akhrib veut se frayer une place de titulaire dans l'échiquier des Canaris.

Benrabah : "Je vise l'équipe nationale"

S'exprimant sur le site de la JSK, le jeune gardien, Benrabah, a parlé de certains points qui le concerne et d’autres qui se rapportent à son club, la JSK. D'emblée il affirme que la préparation se déroule dans de bonnes conditions pour son club qui vise à réaliser une bonne saison. "Comme tout le monde le sait, nous sommes en stage de préparation. On se prépare dans des conditions fraternelles et familliales. On prétend à ce qu'on soit à la hauteur des attentes de nos supporters. On cravache depuis le début de la préparation à Tizi Ouzou, et il y a de bons signes, pour réaliser une grande saison", a déclaré le joueur à propos des conditions de préparation. Quant à la concurrence qui s’annonce rude pour le poste de gardien de but, Benrabah affirme que peu importe celui qui joue, l'essentiel est de servir le club à chaque fois. «Comme vous le savez, Gaya Merbeh est un gardien qui n'est pas à présenter. La concurrence entre les gardiens sera en faveur de l'équipe. Nous sommes trois keepers et peu importe celui qui joue. Le plus important c'est de servir le club", a ajouté l'intervenant. Evoquant ses objectifs, le joueur dira : "Pour les objectifs collectifs, je prétends à devenir une pièce maîtresse de cette équipe. Pour les objectifs individuels, incha Allah la JSK m'ouvrira les portes de l'équipe nationale et pourquoi pas décrocher un contrat professionnel", a ajouté le joueur.

D. K.