MCEB

L'effectif toujours pas arrêté

Alors que des sources ont annoncé l'arrivée de l'ancien joueur du MCO, Benhamou, la direction a libéré le jeune attaquant espoir, Amine Messadi, promu récemment en équipe première. Il semble, selon plusieurs sources, que c'est sur instruction de l'entraîneur Fouad Bouali que ce jeune joueur a été libéré. Il faut préciser dans ce cadre que l'entraîneur avait annoncé, il y a quelques jours, que l'effectif actuel allait connaître des changements et que des négociations étaient en cours avec cinq joueurs pour les convaincre de rejoindre le Mouloudia d’El Bayadh.

"Il avait laissé entendre que des éléments de l'effectif actuel allaient être libérés. Tout dépendait des recrutements car il estime que le groupe manque de qualité et qu'il avait besoin de renforts", ont indiqué des sources proches de la direction.

Concernant la préparation, l'équipe poursuit les entraînements au rythme de deux séances quotidiennes. Bouali et son staff s'apprêtent à programmer, à partir de la semaine prochaine, une série de matches amicaux pour évaluer l'état de forme de leurs poulains. "L'équipe n'a joué qu'un seul match amical depuis la reprise des entraînements et aujourd'hui, on doit avoir des indicateurs pour évaluer l'impact de la préparation. Nous avons demandé à la direction de nous dénicher des sparring-partners et on va pouvoir offrir aux joueurs du temps de jeu", a indiqué un membre du staff technique.

Walid K.