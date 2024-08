JSS

Faute de sparring-partners, le stage de Tunisie annulé

La direction de la JS Saoura a justifié l'annulation du stage qui devait se dérouler en Tunisie par l'impossibilité de trouver des sparring-partners disponibles durant le séjour de l'équipe dans ce pays. "Nous avons exploré toutes les possibilités avec l'organisateur et malheureusement, on n'a pas pu trouver des adversaires disponibles. Après concertation avec le staff technique, on a décidé d'annuler le déplacement en Tunisie et de poursuivre la préparation à Alger où on ne manque de rien.

On a contacté des clubs de la capitale et d'autres qui s'y préparent et on attend leurs réponses. En tous les cas, la préparation se poursuit dans de bonnes conditions et le staff technique aura des adversaires pour programmer des matches amicaux en fonction de ses besoins", a indiqué une source proche de la direction.

Sur un autre plan, nous avons appris que le défenseur de la JSK, Mendas, s'entraîne actuellement avec l'équipe et qu'il pourrait être recruté dans les prochaines heures. "Cherif El Ouezzani est à la recherche d'un arrière de couloir et le joueur répond à ce profil. On attend son feu vert pour le recruter", a indiqué une source de la direction qui n'a pas manqué de souligner par ailleurs que l'équipe pourrait jouer demain un match amical contre l'USMH ou probablement la réserve de la JSK.

Kader B. A.