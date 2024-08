ASO - La préparation à Aïn Draham bat son plein

Quatre matches amicaux au menu

Les Lions du Chelif poursuivent leur préparation à Aïn Draham, en Tunisie. Le staff technique qui veut profiter de la bonne ambiance dans laquelle baigne le groupe a programmé des séances en biquotidien. Il veut pousser au maximum ses poulains pour leur permettre de combler le déficit en matière de préparation physique pour être prêts à la reprise du championnat prévue le 21 septembre.

Dans ce cadre, dans une déclaration au site officiel du club, le capitaine d'équipe Bousaïd a affirmé que ses camarades et lui travaillent d'arrache-pied pour être prêts pour la reprise du championnat dans sa nouvelle version. "Quelle que soit la date du début de la nouvelle saison, on va tout faire pour ne pas rater la reprise. Le préparateur physique et le staff technique maîtrisent leur sujet et ils savent comment nous amener à répondre présents à la reprise. Notre groupe compte des joueurs d'expérience et des jeunes et le staff technique saura créer la cohésion entre les différents compartiments de l'équipe. On est optimistes car on travaille avec sérieux et surtout avec application", a-t-il indiqué.

Concernant le programme des matches amicaux, la direction a communiqué les dates des rencontres et l'identité des sparring-partners. C'est ainsi que les poulains de Zaoui vont affronter, aujourd’hui, l'équipe de l'ES Mostaganem, avant de croiser le fer, le 29 du mois courant l'équipe tunisienne de Sakiet Eddaier. Le lendemain, le 30 août, ils affronteront le NAHD et clôtureront leur cycle de matches amicaux le 2 septembre face à l'USM Annaba.

A. G.