MCO

Sérieux test cet après-midi face à Al Muharraq

Après avoir joué deux matches amicaux qui ont servi de test pour les joueurs, le Mouloudia d’Oran va entamer les choses sérieuses cet après-midi en donnant la réplique à Al Muharraq du Bahreïn. Le coach qui a fait tourner son effectif au cours des deux premiers matches respectivement face à Al Thaid et Al Markhiya sera appelé à prendre très au sérieux la confrontation d’aujourd’hui face à une équipe de l’élite bahreinie qui n’a pas encore perdu le moindre match durant son stage en Turquie.

L’adversaire du jour s’est imposé face à la formation de Hatha sur un score de deux buts à un avant de réaliser le nul contre Al Fujairah et récemment face à la JS Kabylie. Les Oranais sont donc avertis. Ils doivent penser non seulement à aligner leur meilleure équipe mais aussi à prendre très au sérieux ce match amical. Conscient de l’importance de cette rencontre dans le processus de préparation de son équipe, Bouzidi ne va certainement pas hésiter à mettre dans le bain les éléments les plus en forme du moment, lui qui a eu déjà l’occasion de les avoir à l’œuvre bien avant les deux premiers matches amicaux. Si dans les bois, Rahmani est pressenti pour être d’entrée, dans l’axe central, on se demande qui va être associé à Aggoun. Sur la gauche, Hamache est sûr de pouvoir commencer alors qu'à la droite, Bouzidi a essayé trois éléments que sont Belharrane, Boussalem et Guessoum. Pour la zone du milieu, Dahar, Gnoleba et Boukholda semblent les mieux indiqués alors qu’il aura l'embarras du choix pour former l’attaque.

Houari H.