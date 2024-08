ESS

Stage de cinq jours à l’ESHRA

Après trois jours de repos au retour de l’équipe sétifienne de Tunisie où elle avait effectué un stage de deux semaines, les joueurs doivent répondre présents ce mardi à l’ESHRA d’Aïn Benian pour un autre regroupement de cinq jours.

Ce troisième stage débute aujourd’hui et s’étalera jusqu’à samedi prochain où le programme du staff technique sera basé sur le volet technico-tactique, après avoir travaillé le foncier durant les stages de Tikjda et de Tabarka. L’entraîneur Réda Bendris a bien ficelé son programme avec une série de matches amicaux. Quatre équipes ont déjà répondu favorablement à la demande des dirigeants, puisque les Noir et Blanc ont eu la confirmation du MO Constantine, de l’Olympique Akbou, du MO Béjaïa et du CA Batna. Les Sétifiens avaient disputé trois rencontres en Tunisie face à l’ES Gafsa, le Club Africain et l’USM Alger, soldées toutes par des nuls. A la fin du stage d’Aïn Benian, l’Entente affrontera le RC Kouba, sans la présence du public. Ensuite, les joueurs bénéficieront d’une journée de repos (1er septembre), avant de reprendre le travail au stade 8-Mai 45 de Sétif, en prévision du début de la saison footballistique, prévue le 21 septembre.

Guettal ne convainc pas

Le latéral droit, Oussama Guettal, recruté cet été en provenance de la JSK, peine à retrouver son meilleur niveau. Lors des matches amicaux disputés en Tunisie, il a été l’ombre de lui-même. Des informations affirment qu’il se pourrait qu’il soit libéré avant la clôture du mercato.

W. D.