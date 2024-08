USMA - Le Stade Tunisien au 2e tour de la Coupe de la CAF

Un adversaire à prendre au sérieux

Le Stade Tunisien a facilement assuré sa qualification pour le second tour préliminaire de la Coupe de la CAF en dominant le club sud-soudanais Jamus FC Juba (4-0) au Stade Hamadi-Agrebi de Radès.

Sajed Ferchichi (10’) et Youssouf Oumarou (38’) ont permis aux Stadistes de mener (2-0) à la pause, alors que Zied Berrima (51’) et Ahmed Beji (76’) ont aggravé la marque en seconde période. Le Stade Tunisien s'impose ainsi 5 à 0 sur l'ensemble des deux matches et doit affronter l'USM Alger, entraînée par le coach tunisien Nabil Maâloul, au second tour préliminaire. Le match aller aura lieu en Tunisie entre les 13 et 15 septembre, alors que la seconde manche se déroulera entre les 20 et 22 du même mois à Alger. Les Usmistes sont donc fixés sur leur adversaire du 2e tour préliminaire de la coupe de la CAF. Actuellement en stage bloqué à Tabarka, ils ont encore trois semaines pour peaufiner leur préparation et régler quelques détails avant cette double confrontation maghrébine qui s’annonce difficile, compte tenu du visage montré par les Tunisois avant-hier soir contre le représentant Sud-soudanais. Certes, Jamus FC Juba est une équipe très modeste qui n’a pas les atouts pour pouvoir résister mais le Stade Tunisien a su gérer le match intelligemment. Les joueurs étaient appliqués et concentrés. L’adversaire de l’USMA possède de bonnes individualités, à l’image du milieu de terrain nigérien Youssouf Oumarou, auteur d’un doublé qui se place bien et qui n’hésite pas à aller vers l’avant sans oublier l’avant-centre Zied Berrima, un attaquant redoutable qui a beaucoup de qualités. Les Usmistes devront se méfier des Tunisiens et prendre au sérieux cette équipe joueuse qui est en train de progresser et d’avancer après une longue traversée du désert.

La direction se renseigne sur Hibrahima Keita

A la recherche d’un latéral droit pour renforcer ce poste, l’USMA s’est renseigné sur l’arrière droit du TP Mazembe, le Mauritanien Hibrahima Keita. Après avoir recruté les deux internationaux congolais du TPM, Likonza et Mondeko, le vieux club de Soustara cherche à se renforcer encore par un joueur étranger. Le défenseur mauritanien, encore sous contrat avec le TPM, n’est pas à vendre, selon une source proche du club congolais.

Kanou, Konaté, Embarek et Bellatrèche n’ont pas encore résilié

La direction de l’USMA fait face à un vrai casse-tête à cause du refus de quatre joueurs de résilier leurs contrats, malgré l’insistance du président du conseil d’administration, Athmane Sehbane. Ce dernier a ouvert les discussions avec chaque joueur mais pour le moment, il n’a pas encore trouvé d’accord. A six jours du dernier délai de l’envoi de la liste africaine pour le 2e tour des compétitions continentales LDC et Coupe de la CAF, l’USMA est sous pression car l’équipe doit absolument libérer les quatre joueurs en question pour pouvoir qualifier certaines recrues arrivées cet été. C’est une course contre la montre engagée par les dirigeants usmistes qui font le maximum pour tenter de convaincre les joueurs récalcitrants. Ce n’est pas une mission facile car chaque joueur mis sur la liste des libérés cherche son intérêt. On en saura un peu plus sur ce dossier dans les prochaines heures.

Ghacha : «Décrocher au moins un titre cette saison»

L’attaquant Houssam Ghacha n’a pas trouvé le chemin des filets après trois matches amicaux disputés depuis le début de la préparation estivale. L’ex-joueur de l’EST se dit heureux de rejoindre un club aussi huppé que l’USMA. Interrogé sur la préparation de son équipe, il dira : «On prépare la nouvelle saison dans le plus grand sérieux et dans une bonne ambiance. Tous les moyens sont mis à notre disposition pour assurer une bonne préparation. Personnellement, je n’ai pas trouvé de difficultés pour trouver mes repères. Il y a une bonne ambiance dans le groupe et tout le monde tire dans le même sens.» Questionné sur le groupe actuel et les ambitions de l’USMA pour la nouvelle saison, l’ex-joueur de l’ESS a déclaré : «Il y a un bon groupe, la direction a ramené de bons joueurs qui ont des qualités certains. Le coach n’est pas à présenter, il a beaucoup d’expérience, on suit ses consignes à la lettre. Le stage de Tabarka se déroule bien, nous avons joué trois matches amicaux qui nous ont permis de situer notre niveau. On va encore disputer deux autres joutes amicales avant la fin de ce rassemblement pour améliorer le collectif avant d’attaquer la nouvelle saison», a affirmé Ghacha. A propos de ses ambitions avec l’USMA, il a indiqué : «On va jouer sur trois tableaux avec comme objectif gagner au moins un titre. La direction du club est ambitieuse cette saison. Il faut qu'on soit à la hauteur afin de répondre aux attentes des supporters qui attendent beaucoup de leur équipe.»

Biquotidien hier

L’USMA s’est entraînée deux fois hier à Tabarka, le premier entraînement a été effectué le matin alors que la deuxième séance a eu lieu en fin d'après-midi. Les nouveaux semblent à l’aise dans le groupe. Le coach Nabil Maâloul a axé le travail sur le volet tactique. Aujourd’hui, l’équipe va poursuivre sa préparation avec une séance au menu réservée au volet tactique.

K. H. A.