JSK - Après deux matchs amicaux en Turquie

Benchikha s’attaque aux lacunes de son équipe

Bien que les dirigeants aient affirmé qu'ils sont satisfaits de la prestation de leur équipe face à Al Muharrag, ils conviennent qu'il y a encore des réglages à apporter. Ils auraient eu une discussion avec leur entraîneur après le match face à Al Muharrag et celui-ci leur aurait indiqué qu'il y aura beaucoup de travail à faire et qu'il fera tout pour que l'équipe soit prête pour l'entame du championnat.

Benchikha était derrière le recrutement de plusieurs joueurs mais il n'a pas attendu que l'équipe parte en Turquie pour réclamer d'autres renforts. Il souhaite toujours renforcer sa défense par un bon arrière gauche et son milieu par un véritable meneur de jeu. Il a recruté l'ancien attaquant du Ahly du Caire, Walter Bwalya, mais ce dernier n'arrive pas à débloquer son compteur-buts. Il a d'énormes potentialités mais il lui faudra encore du temps pour qu'il soit au top de sa forme. Malgré les insuffisances relevées lors des deux premiers matches amicaux face respectivement à Turgutluspor et Al Muharrag, les dirigeants estiment que leur équipe a fourni de belles prestations et qu'ils sont rassurés par le rendement de leurs joueurs. Benchikha, pour sa part, est satisfait de la réaction de ses capés, mais il a relevé plusieurs insuffisances. Il a fait tourner son effectif, notamment lors du dernier match face à Al Muharrag et il a tiré les conclusions qui s'imposent. Même s'il a déjà en tête le onze qui débutera le championnat, il a donné du temps de jeu à tous ses joueurs et cela pour pouvoir se faire une idée sur la forme de chacun d'eux. Il y a encore des lacunes dans tous les compartiments et il s'attelle à apporter les correctifs nécessaires avant le retour de l'équipe de Turquie. Le recrutement d'un latéral gauche devient plus qu'une nécessité et le coach Benchikha souhaite avoir aussi dans son effectif un véritable meneur de jeu. Pour ce qui est de l'attaque, il est convaincu que Bwalya finira par retrouver son meilleur niveau. Bien qu'il soit satisfait du jeune attaquant Redouane Berkane, il compter l'utiliser comme joker sauf si Bwalya ne retrouve pas toutes ses sensations d'ici le début du championnat. Il compte aussi sur l'attaquant burkinabé Djibril Ouattara qui, bien que ses statistiques ne soient pas convaincantes lors de ces dernières saisons, Benchikha croit en lui. Il accuse un certain retard par rapport à ses équipiers, mais il a encore devant lui près d'un mois pour retrouver sa forme.

Ça sera Gaziantep FK au lieu du club Al Bidda

Un léger changement a eu lieu dans le programme des matchs amicaux de la JSK en ce stage de Turquie. Les poulains de Benchikha devaient en effet affronter le 30 de ce mois l'équipe qatarie Al Bidda qui évolue en deuxième division, mais les dirigeants ont opté pour un autre sparring-partner, à savoir Gaziantep qui évolue en première division du championnat turc. Les dirigeants n'ont soufflé aucun mot sur ce changement d'adversaire. Ce quatrième match amical se jouera à la même date et à la même heure que celui programmé initialement contre le club qatari. Il semble que les responsables de la JSK ne sont pas restés indifférents par rapport à la qualité des adversaires et c'est pour cela qu'ils ont programmé le dernier match face à un club turc de première division.

Matouti convoité par l'ESS et des clubs turcs

En conflit avec ses dirigeants depuis son retour du Gabon, l'attaquant Matouti n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction. Il a été interdit de s'entraîner avec l'équipe à l'ESHRA avant d'être interdit de faire le déplacement avec ses équipiers en Turquie. Il négocie toujours son départ avec les dirigeants. Bien qu'il ait donné entière satisfaction la saison dernière, Matouti n'a pas été retenu dans l'effectif de la saison prochaine par Benchikha. Il veut être indemnisé avant de résilier le contrat le liant à la JSK. D'après certaines indiscrétions, il est convoité par l'ESS et des clubs turcs mais il préfère parvenir à un accord avec les dirigeants de la JSK avant de trancher sur son avenir. Les dirigeants auraient signifié à leur entraîneur que Matouti a d'énormes potentialités, mais Benchikha leur aurait rétorqué qu'il n'est pas dans ses plans pour la saison à venir. Il semble qu'il veut le libérer afin de recruter un autre joueur étranger à sa place. La direction a engagé quatre joueurs africains jusqu'à maintenant et si elle parvient à trouver une solution à l'amiable avec Matouti, elle pourrait engager un autre joueur à sa place dans les jours à venir.

Le jeune Malki gagne des points

Epoustouflant la saison dernière avec l'équipe réserve, le jeune Malki a été promu en équipe fanion en cette intersaison. Et comme il a montré de belles choses à l'entraînement, l'entraîneur Benchikha lui a donné sa chance lors de la rencontre face à Al Muharrag. Il l'a incorporé en deuxième mi-temps et il lui a dit que s'il donne satisfaction lors de ces matches de préparation, il lui donnera sa chance en championnat. Même Bendaoud, Nezla, Benrabah et Hadid qui n'ont bénéficié d'aucun temps de jeu face à Turgutluspor, ont joué face à Al Muharrag.

D. K.