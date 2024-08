MCO

Encore deux matchs amicaux au programme

Après dix jours de stage en Turquie, les Hamraoua ont bénéficié hier d'une journée quartier libre. En effet, ils ont été invités par les organisateurs du stage à se rendre à Istanbul pour meubler la journée de repos que leur a accordée le coach après les deux matches amicaux joués depuis le début du stage. Il faut dire que le staff technique a décidé d’accorder un repos au milieu du séjour aux joueurs afin de récupérer et se ressourcer avant d’attaquer la deuxième moitié du stage avec deux autres matches amicaux au programme, respectivement face à Al Muharraq SC du Bahreïn et la sélection du Kyrgyzstan, avant de rentrer au bercail, le 4 septembre.

Les camarades de Benamara se sont en effet rendus hier à 9h30 à Istanbul qui se trouve à deux heures de route de leur lieu de résidence. Les joueurs ainsi que les autres membres de la délégation ont visité les lieux touristiques d'Istanbul. Ils reprendront dès aujourd’hui le chemin des entraînements à Kocaeli Stadium afin de préparer le très important rendez-vous de demain face à Al Muharraq SC. Un match que l’entraîneur va devoir prendre au sérieux, puisque cette équipe du Bahreïn qui a déjà joué trois matches amicaux a réussi à battre la formation de Hatha avant de tenir en échec Al Fujaïrah et la JS Kabylie. Bouzidi qui a fait tourner son effectif au cours des deux premiers matches contre Al Thaid et Al Markhiya s’apprête à dégager un onze qui aura l’allure d'équipe-type. Selon nos sources, Rahmani sera d’entrée dans les buts, alors qu’en défense, Boussalem et Hamache seront sur les côtés. Aggoun et Chaouch formeront l’axe central. Au milieu de terrain, Gnoleba, Dahar et Boukholda auront la confiance du coach. L’attaque sera composée de Baakoh et Aliane. Au poste d'avant-centre, Bouzidi devra choisir entre Aribi et Sylla.

Houari H.