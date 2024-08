JSS

Cherif El Ouezzani : «Les joueurs adhèrent à ma méthode»

Le match amical joué au stade de Dar El Beida face au Paradou s'est terminé sur le score de parité d'un but partout. L'entraîneur Cherif El Ouezzani s'est dit satisfait par la réaction de ses joueurs face à un adversaire qui avait démarré sa préparation estivale plus tôt et qui comptait dans les jambes plusieurs matches amicaux joués en Algérie et même à l'étranger.

Le coach qui a voulu procéder à une revue générale de l'effectif a donné du temps de jeu à l'ensemble de ses poulains. "Avant le match, je m'étais réuni avec les joueurs pour les appeler à l'engagement, la détermination, la discipline et le sérieux dans le travail durant les séances, les matches amicaux et même durant les moments de quartier libre à l'hôtel. Et je crois qu'ils ont saisi mon discours cinq sur cinq, ce qui prouve qu'ils adhèrent à notre méthode de travail et qu'ils sont prêts à se battre pour les couleurs du club", a-t-il indiqué.

Le match face au Paradou a clôturé la deuxième phase du stage de la capitale et le staff technique a accordé deux jours de repos à ses poulains avant de les retrouver pour reprendre les entraînements dans la capitale, pour la simple raison que le directoire qui dirige le club a annulé, à la dernière minute, le stage que devait effectuer l’équipe en Tunisie. Durant cette troisième phase, la JSS devra disputer quatre matches amicaux avant de rentrer à Béchar pour préparer la première rencontre de la saison face au MCO.

Kader B. A.