ASO - Il ne reste que sept joueurs de l’effectif de la saison passée

Samir Zaoui : "On va encore recruter"

Dans un entretien accordé au site officiel du club, l'entraîneur Samir Zaoui a livré ses premières impressions sur le stage bloqué qui se déroule à Aïn Draham, en Tunisie, et le travail effectué jusque-là avec l’équipe qui n’est pas au complet.

"Le travail se déroule dans de bonnes conditions. Les dirigeants ont mis tous les moyens à notre disposition. On ne manque de rien. C'est un stage très important dans le processus de préparation de l'équipe. Le groupe va se compléter dans les prochains jours. Il nous manque encore deux joueurs qui n'ont pas pu quitter le territoire national en raison de leur situation vis-à-vis du service national. On va également accueillir quatre autres éléments qui sont en négociations avancées avec la direction", a-t-il indiqué. Il n'a pas manqué de relever que seuls sept joueurs de l'effectif de la saison dernière sont encore avec le club. "Nous avons connu plusieurs départs et il ne reste que sept éléments de la saison dernière. Nous avons promu en équipe première trois espoirs et recruté huit joueurs. Cela pose un problème sur le plan de la cohésion et on est en train d'y travailler pour être fin prêts pour la reprise de la compétition", a-t-il ajouté. Concernant le recrutement, nous avons appris que la direction a engagé un défenseur polyvalent qui a évolué la saison dernière dans l'antichambre de la Liga. En effet, le Ghanéen Najeeb Yakubu, âgé de 25 ans, est un arrière droit qui peut évoluer également dans l'axe et la récupération. Il a fait ses débuts dans son pays avant de rejoindre le championnat ukrainien où il a passé quatre saisons avant de voyager à travers plusieurs clubs en Europe. Pour l'anecdote, le joueur devait être le premier de couleur à évoluer en équipe nationale d'Ukraine. Sélectionnable, il ne lui restait qu'une saison pour avoir les cinq années de résidence dans ce pays et pouvoir obtenir un changement de nationalité sportive. Malheureusement pour lui, son agent avait changé son parcours sportif en lui obtenant un prêt pour un club espagnol de deuxième division, avant de le faire recruter une saison plus tard par un club finlandais. Actuellement, il a rejoint l'équipe de Chlef à Aïn Draham où il affirme se sentir à l'aise.

A. G.