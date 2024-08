MCEB

Bouali : «On engagera 4 à 5 joueurs encore»

Le MCEB poursuit son deuxième stage à El Bayadh. L'entraîneur Fouad Bouali a affirmé dans une déclaration au site officiel du club que la préparation se déroule selon le programme établi. "On ne manque de rien ici et la préparation se déroule dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier qu'El Bayadh est située à 1300 m d'altitude, ce qui permet aux organismes une bonne adaptation aux contraintes des efforts.

On travaille en biquotidien et on bénéficie de toutes les installations du complexe sportif Zakaria-Mejdoub. On s'est même permis des bains de glace et des séances de natation pour une bonne récupération", a-t-il souligné. Pour lui, les joueurs sont conscients de la mission qui les attend. "Le Mouloudia va évoluer pour la troisième saison consécutive parmi l'élite et on fera tout pour que notre parcours ne soit pas difficile comme ce fut le cas la saison dernière. Actuellement, on attend encore quatre à cinq joueurs pour arrêter la liste des éléments qui vont défendre les couleurs du club cette année. On va programmer dans les prochains jours des matches amicaux qui vont nous permettre de faire le tri sans léser personne. On ne gardera que les joueurs qui sont en mesure d'apporter un plus à l'équipe", a-t-il précisé.

Il ne manquera pas par ailleurs d'affirmer que son staff et lui ont rejoint le club pour mettre à sa disposition leur expérience. "On veut mettre notre expérience et notre méthode de travail professionnelle au service de l'équipe. On promet aux supporters que nous ferons tout notre possible pour leur donner de la joie. Même s'il est nouveau dans l'élite, le MCEB est un grand club et son histoire qui remonte à 1936 plaide pour lui", a-t-il indiqué.

Walid K.