ESS

Ibrahima Keita, c’est presque fait !

La commission de recrutement de l’ES Sétif est en pourparlers avec le défenseur du TP Mazembe, l’international mauritanien, Ibrahima Keita. Les responsables ententistes intensifient les négociations avec le défenseur dans le but de renforcer l’équipe dirigée par l’entraîneur Réda Bendris, avant le coup d'envoi du championnat national.

Ibrahim Keita a été proposé alors que l’ESS se prépare à clore le chapitre relatif au défenseur Diarra qui s’apprête à quitter le club, après avoir trouvé un accord à l’amiable, conformément aux recommandations du premier responsable technique de l’équipe. L’intérêt pour Ibrahima Keita découle de sa performance impressionnante lors des matchs où son ancien coéquipier, Oladapo, récemment recruté par l’Entente, l’avait énormément encensé. L'entraîneur et les responsables du club ont été séduits par le potentiel de Keita et voient en lui un atout précieux pour solidifier la défense. Oladapo a joué un rôle clé dans les négociations entre l’ESS et l’international mauritanien, facilitant ainsi la conclusion de l’accord en faveur du club algérien. Parallèlement, les dirigeants des Noir et Blanc poursuivent également les négociations pour résoudre la situation du joueur Houari Ferhani, en préparation de son éventuelle signature avec le club.

Yacouba Barry attendu incessamment

Le joueur guinéen Yacouba Barry devrait arriver à Sétif ce lundi ou mardi. Selon une source fiable, le joueur rejoindra incessamment la ville de Sétif pour finaliser son transfert et éventuellement entamer la préparation avec sa nouvelle équipe.

Stage à l’ESHRA

Le deuxième stage de préparation de l'équipe sétifienne se déroulera à l'ESHRA d’Aïn-Benian, du mardi 27 au samedi 31 août. Ensuite, les camarades de Djahnit bénéficieront de deux jours de repos avant de reprendre les entraînements à Sétif le 2 septembre.

W. D.