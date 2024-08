USMA - Après Sékou Gassama

Abdou Ndiaye pour clore le mercato

A un mois de la reprise du championnat de Ligue 1 Mobilis, l’USM Alger n’a pas encore clos son mercato estival. En fait, la direction du club s’apprête à accueillir un renfort prometteur, Pape Abdou Ndiaye, un jeune attaquant sénégalais de 22 ans, connu pour son fort potentiel.

Pour relever les défis à venir, la direction de l’USMA a décidé de miser sur l’un des espoirs du football sénégalais. Pape Abdou Ndiaye, un talentueux attaquant, s’est illustré en Coupe et en Ligue des champions de la CAF avec ses anciennes équipes, cumulant un total de 22 matchs joués en C1 africaine (5 buts) et 14 matchs en Coupe de la CAF (1 but). Ndiaye a commencé sa carrière professionnelle au Sénégal, avant de briller sur la scène internationale, notamment avec Horoya AC, en Guinée, et Al-Hilal Omdurman, au Soudan. Malgré l’intérêt de clubs saoudiens, il a choisi l’USMA, sa signature est imminente, selon une source proche du club. Fort de son expérience sur les terrains africains et de son potentiel indéniable, Ndiaye constitue un renfort de qualité pour les Rouge et Noir. De plus, en cas de revente future, le club pourrait réaliser une belle plus-value sur son transfert. Ndiaye devrait être la dernière recrue usmiste dans ce mercato estival. Il faut dire que le coach Nabil Maâloul a opté pour la filière étrangère cet été pour renforcer son effectif, notamment sur le plan offensif. Par ailleurs, l'USM Alger a annoncé vendredi le recrutement de l’attaquant sénégalais Sékou Gassama, âgé de 29 ans. L’ancien joueur d’Anorthosis Famagusta, qui évoluait dans le championnat chypriote, a été accueilli chaleureusement par le club algérois sur ses réseaux sociaux avec le message «Welcome Sékou Gassama», accompagné d’une photo du joueur portant le maillot rouge et noir. Cependant, la durée de son contrat n’a pas été précisée. Mesurant 1,90 m et pesant 88 kg, Sékou Gassama a également joué pour le Racing Santander en Espagne lors de la saison 2022-2023, où il a disputé 16 matchs, dont 11 en tant que titulaire. Au cours de cette saison, il a marqué un but et délivré une passe décisive. L’international sénégalais a également défendu les couleurs d’autres clubs espagnols, tels que Valladolid et Malaga. Sékou Gassama est attendu comme un atout offensif majeur pour l’USM Alger, qui vise à se positionner parmi les meilleures équipes cette saison, tant sur le plan national qu’international. Pour rappel, lors du mercato estival en cours, le vieux club de Soustara a déjà recruté plusieurs joueurs talentueux, dont le latéral gauche Lyès Chetti, les défenseurs centraux Imadeddine Azzi et Kévin Mondeko, ainsi que les milieux offensifs Houssam-Eddine Ghacha, le Nigérian Wale Musa Ali et le Congolais Glody Likonza. Dirigé par l’entraîneur tunisien Nabil Maâloul, le club se trouve à Tabarka, en Tunisie, pour un stage de préparation d’avant-saison réservé au volet technico-tactique.

Trois matches amicaux en trois jours

Maâloul à la recherche de son onze-type

Dans le cadre de sa préparation, l'USMA a disputé trois matches amicaux à Tabarka, contre l’AS Soliman, mercredi, l’ES Mostganem, jeudi, et l’ESS, vendredi. Les trois rencontres ont été une bonne occasion pour l'entraîneur Maâloul afin d’accorder du temps à l’ensemble de ses joueurs pour voir leur comportement et évaluer le rendement de chacun d’eux. En dehors des résultats techniques, le technicien tunisien a tiré plusieurs enseignements qui vont lui servir pour la suite de la préparation. Certains joueurs se sont distingués par rapport à d’autres mais ça ne veut rien dire car le plus dur est à venir. L’ex-entraîneur de l'ES Tunis est à la recherche de son onze-type. Certes, il y a des cadres qui ont confirmé leur statut mais il faudrait attendre les prochains matches amicaux au programme pour tirer les premières conclusions. Le stage de Tabarka se poursuivra jusqu’au 1er septembre.

Blessé aux adducteurs

Chetti indisponible deux semaines

Le défenseur gauche de l’USMA, Lyes Chetti, souffre des adducteurs. Le joueur a passé des radios approfondies qui ont confirmé cette blessure. Absent lors des deux derniers matches amicaux disputés respectivement contre l’ESM et l'ESS, le joueur sera indisponible pendant au moins deux semaines. Avec la blessure de l’autre arrière gauche, Nabil Lamara, qui s’est fait opérer au ménisque, c’est le jeune Mahrouz, de la réserve, qui reste pour le moment disponible pour évoluer latéral gauche, alors que Dehiri qui est un défenseur axial à l’origine peut dépanner sur le couloir gauche de la défense.

Victime d’une double fracture tibia-péroné

Bouali out 6 mois

Promu cette saison en équipe fanion, le jeune attaquant Samy Bouali a été victime d’une grave blessure à l'entraînement lors de ce stage à Tabarka (double fracture tibia-péroné). Le joueur devrait se faire opérer. Sa durée d’indisponibilité peut dépasser les 6 mois. Souhaitons un prompt rétablissement à ce jeune attaquant qui promet beaucoup.

Deux buts pour Belkacemi

Le buteur de l’USMA de la saison écoulée, Ismaïl Belkacemi, avec 14 buts, a marqué les deux buts de son équipe lors des deux derniers matches amicaux joués à Tabarka contre l’ESM et l’ESS. Contre Mostaganem, il inscrit un but dans une opposition qui a vu l’ESM l’emporter (2-1). Face à l’ESS, il a ouvert la marque sur penalty dans une rencontre qui s’est achevée sur un score de parité (1-1).

Aït El Hadj affiche une belle forme

L’attaquant Mohamed Aït El Hadj, malgré la forte concurrence, montre de belles choses à l'entraînement. Le joueur a été derrière le but de la victoire contre le club tunisien de l’AS Soliman lors du match amical de mercredi passé.

K. H. A.