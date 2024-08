JSK

Un arrière gauche et un meneur de jeu en urgence

A moins de trois semaines de la clôture du marché des transferts, l'entraîneur Abdelhak Benchikha insiste toujours sur le recrutement d'un arrière gauche et d’un meneur de jeu. Le match amical joué la semaine dernière face à la modeste équipe de Turgutluspor qui évolue dans les divisions inférieures du championnat turc l'ont renforcé dans sa conviction de recruter un arrière gauche et un meneur de jeu en cette intersaison.

Il avait essayé Benzaïd au poste d'arrière gauche, mais comme son rendement n'était pas à la hauteur, il avait incorporé Mammeri en deuxième mi-temps. Et pour ne pas se retrouver avec un seul arrière gauche de métier, surtout que l'objectif qui lui a été assigné est d'aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie et de finir la saison sur le podium, Benchikha réclame toujours le renforcement de l'effectif par un arrière gauche. Les dirigeants l'auraient rassuré en lui disant qu'ils feront tout pour recruter un concurrent pour Mammeri. Ce dernier avait essuyé d'acerbes critiques la saison dernière, mais après l'échec des négociations avec Chetti, ils avaient décidé de le maintenir et il pourrait même devenir une pièce maîtresse dans l'échiquier de Benchikha si les dirigeants ne parviennent pas à engager un arrière gauche de valeur. L'autre priorité des dirigeants est le recrutement d'un meneur de jeu. L'entraîneur Benchikha a essayé Chekkal à ce poste lors de la première joute amicale jouée en Turquie face à Turgutluspor mais il s'est rendu compte qu'il lui faudrait un véritable meneur de jeu pour espérer atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Les dirigeants ont négocié avec plusieurs éléments, mais ils n'ont conclu avec aucun d'entre eux. Même s'ils savent que ça ne sera pas facile pour eux de trouver un bon meneur de jeu à quelques jours de la clôture du marché des transferts, ils font le maximum pour trouver l'oiseau rare. Ils ont même décidé d'explorer la piste subsaharienne pour tenter de trouver quelqu'un qui répond au profil qu'ils recherchent. Après la résiliation du contrat de Traoré, ils attendent de trouver un accord avec Matouti avant d'entamer les négociations avec les joueurs qui leur ont été proposés. Ils affirment que leur recrutement est bien étudié et qu'avec l'effectif actuel, la JSK pourrait jouer les premiers rôles. Pour les libérés, bien qu'ils n'aient pas encore trouvé d'accord avec Hamroun, Bellache, Lacheheb et Aït Athmane, ils songent à dégraisser encore leur effectif au retour de l'équipe de Turquie.

El Hadi Ould Ali cette semaine en Turquie

Le président Ould Ali devrait rejoindre l'équipe en Turquie dans les prochaines heures. C'est ce que nous a confié une source proche de la direction. Bien que sa principale mission soit de s'occuper de tout ce qui touche au volet administratif, le président Ould Ali veut voir de plus près dans quelles conditions se prépare son équipe. Il devrait assister au moins à un match amical avant de regagner le pays. Le président Ould Ali et le directeur général, Hakim Meddane, ont mis tous les moyens à la disposition de l'équipe et ils espèrent que celle-ci fera un départ en force en championnat.

Traoré trouve un accord avec Meddane

Après des négociations serrées avec l'attaquant international malien, Mamadou Traoré, le directeur général, Hakim Meddane, a trouvé un accord avec lui jeudi dernier. Traoré se serait présenté en compagnie de son manager à Tizi Ouzou et il se serait reparti avec un bon pactole. Les dirigeants lui avaient proposé une indemnisation de trois salaires, mais il avait exigé à ce qu'il soit payé jusqu'à la fin de son contrat. Heureusement qu'il avait fini par revenir à de meilleurs sentiments. Juste après la résiliation de son contrat, les dirigeants ont présenté l'attaquant international burkinabé Djibril Ouattara qui avait signé son contrat au début de ce mois d'août. Le directeur général, Hakim Meddane, espère maintenant trouver un accord avec l'attaquant gabonais Matouti. Pour Hamroun, Aït Athmane, Lacheheb et Bellache, ils auraient déjà saisi la CNRL et certains d'entre eux menacent d'aller jusqu'à la Fifa. Hamroun a exigé pas moins de trois milliards pour résilier son contrat, lui qui n'avait joué que quelques minutes sous le maillot des Canaris.

Mobilis invite les actionnaires retardataires à céder leurs parts

Vu que tous les actionnaires qui avaient pris part à l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 avril dernier s'étaient engagés à céder leurs actions, les responsables de Mobilis attendent maintenant à ce que ces derniers se rapprochent de la direction pour signer chez le notaire la cession de leurs actions. Lors de la dernière assemblée générale ordinaire, il n'y avait que le président du Club sportif amateur, Djaffar Aït Mouloud, Rachid Azouaou et Mourad Ziad qui avaient cédé leurs actions au profit d'ATM Mobilis. Par ailleurs, l'ancien président, Yazid Iarichen, et Ali Bouzid avaient contacté les responsables de la JSK pour les informer qu'ils se trouvent à l'étranger et dès qu'ils rentreront au pays ils acteront la cession de leurs actions au profit d'ATM Mobilis. Pour les autres actionnaires, certains ne se sont pas manifestés et les responsables du club leur ont rappelé qu'ils ont pris des engagements et qu'ils doivent les respecter. A signaler qu'il y avait des actionnaires qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas participé à l'AGEx du 23 avril et, eux aussi sont appelés à céder leurs actions au profit de l’opérateur de téléphonie mobile. Les responsables de Mobilis ont mis de gros moyens pour tenter de redorer à la JSK son blason d'antan et pour bien mener leur mission, ils veulent que tous les actionnaires cèdent leurs parts.

D. K.