MCO

Une première joute amicale réussie

Pour leur première apparition en match amical en Turquie, les Hamraoua ont pris le meilleur, avant-hier, sur la formation d'Al Thaid, une équipe qui évolue dans l’antichambre de l’élite émiratie. La rencontre qui s'est jouée au stade Kocaeli d'Izmit s'est terminée sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Oranais.

Les Hamraoua ont réussi à cueillir à froid leur adversaire sur un coup franc direct de Maxwell Baakoh, avant d’être rejoint au score peu avant la mi-temps. Après la pause, le coach a préféré aligner une seconde équipe qui a réussi à prendre l'avantage dans les ultimes minutes du match, grâce à un joli mouvement collectif conclu par Boussalem qui a repris de la tête un centre bien travaillé de Belharrane. Pour ce premier match amical d’intersaison, l’entraîneur Bouzidi a décidé de faire tourner son effectif, donnant du temps de jeu à vingt éléments, ce qui ne fut pas le cas pour Boussalem et Sanhadji qui n'ont joué qu'une moitié de mi-temps, alors que les quatre jeunes espoirs qui ont accompagné l’équipe en Turquie, à savoir Mendil, Benattia, Mahaden et Ramdani sont restés sur le banc des remplaçants. Il faut dire que sur le plan individuel plusieurs éléments se sont illustrés au cours de ce match. De l'avis du coach de l’équipe d’Al Thaid, le MCO possède de bonnes individualités. "J'ai vu d’excellents joueurs dans l'effectif de cette équipe, à l'instar du N°10, Boukholda, et le milieu de terrain subsaharien, Gnoleba. Je pense que cette formation a une grande marge de progression et qu'elle va gagner en maturité et jouer les premiers rôles au fil des matches", a-t-il indiqué. A noter que le Mouloudia d’Oran a joué en soirée un second match amical face à la formation d’Al Markhiya.

Equipe alignée en 1re mi-temps :

Aggoun, Guessoum, Hamache, Chaouch, Aggoune, Gnoleba, Boukholda, Baakoh, Ariba, Motrani, Aliane.

Equipe alignée en 2e mi-temps :

Rahmani, Belharrane, Salah, Kerroum, Chadli, Benamara, Sanhadji (Boussalem, 70’), Dahar, Aguieb, Ardji, Sylla.

Houari H.