ASO

Abada de retour

L'équipe de Chlef s'est rendue en Tunisie, plus précisément à Aïn Draham, pour son troisième stage de préparation. L'entraîneur Zaoui, dans une récente déclaration au site officiel du club, avait annoncé qu'au cours de ce regroupement qui prendra fin le 6 septembre, il a convenu avec la direction la programmation de quatre rencontres amicales contre des formations tunisiennes ou algériennes qui se préparent actuellement dans ce pays voisin.

Il a identifié le profil des sparring-partners souhaités et il attend maintenant qu'on lui confirme la première sortie en amical prévue mardi. "Nous avons effectué un voyage agréable et l'établissement que nous avons choisi pour notre séjour nous offre toutes les commodités. On va tenter de bien profiter de ce regroupement pour combler les lacunes et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la préparation estivale", a indiqué l'entraîneur Zaoui au site officiel du club, à son arrivée en Tunisie. Sur un autre registre, le joueur Abada qui avait quitté le club pour s'engager avec l'ESS avant de se voir libéré pour une histoire d'indiscipline est revenu à Chlef. Après de brèves négociations avec les dirigeants, il a paraphé un contrat de deux ans.

Abdelkader G.