JSS - En attendant l’arrivée d’un axial et d’un latéral gauche

L'effectif bientôt arrêté

La deuxième phase du stage de préparation qui se déroule dans la capitale se poursuit dans de bonnes conditions. L'entraîneur Cherif El Ouezzani qui a relevé des manques au niveau de son effectif a demandé à la direction de recruter en urgence un défenseur axial et un latéral gauche.

"Nous voulons relancer la concurrence dans ces deux postes. Bien sûr, on veut également recruter un attaquant de pointe et un milieu offensif mais cela dépendra des disponibilités sur le marché. Actuellement, les meilleurs joueurs ont été recrutés par les grosses pointures de l'élite. On va voir ce que nous pourrons trouver mais je peux vous affirmer qu'on ne va pas recruter pour le simple plaisir de recruter. On veut trouver des renforts qui comblent nos besoins", a-t-il indiqué. Concernant la préparation, l'entraîneur attend beaucoup de la rencontre amicale que devait disputer hier en soirée son équipe face au PAC. "Nous comptons profiter de ce match amical pour arrêter la liste de l'effectif qui défendra les couleurs du club cette saison. La direction veut terminer avec la liste finale de l'effectif pour la transmettre à la LFP et établir les licences pour la nouvelle saison. Donc, certains joueurs sont avertis, c'est la dernière chance qui leur est accordée, à eux de la saisir. Après ce match, nous allons choisir le groupe qui va poursuivre la préparation en Tunisie et qui va défendre les couleurs de la Saoura cette saison. On veut avoir un groupe qui jouera les premiers rôles et qui ne va pas se contenter de jouer pour le maintien", a ajouté le coach béchari.

K. B. A.