ESS

Djabou s’active pour le dossier des "étrangers" !

Le nouveau coordinateur de l’ESS, Djabou, a obtenu des pouvoirs étendus pour gérer le dossier des joueurs étrangers, qu'il s'agisse de ceux qu’il envisage de recruter ou ceux déjà présents dans l'équipe.

L’ancienne coqueluche des Noir et Blanc est appelée à régler le dossier avant la clôture du mercato estival et le coup d'envoi de la nouvelle saison. Djabou prévoit de rencontrer prochainement Diarra, le défenseur axial de l’Entente, dans la perspective de trouver une solution à l’amiable et régler la résiliation de son contrat, afin de permettre son départ sans problème. Idem pour son compatriote malien, Abdeslam Jiddou. Djabou a décidé de contacter le milieu de terrain pour clarifier sa situation et lui faire comprendre qu'un départ gratuit n'est pas envisageable. Il a insisté sur l'importance de recevoir une offre officielle ou de se présenter aux entraînements. D'autre part, un accord a été trouvé avec le buteur guinéen de Horoya AC, Yakhouba Barry, pour rejoindre l’Entente, tandis que des négociations sont en cours avec un milieu de terrain africain dont l'identité est gardée secrète pour éviter toute surenchère. Pour l'instant, l'équipe n'a intégré qu'un seul joueur étranger. Il s’agit du Nigérian Augustine Tunde Oladapo, ancien milieu de terrain du TP Mazembe, qui a montré de bonnes performances jusqu'à présent.

3 matches, 3 nuls

L'ES Sétif poursuit ses matchs de préparation en Tunisie en prévision de la nouvelle saison. Les Sétifiens ont disputé trois matches amicaux et les trois rencontres s’étaient soldées par des nuls. Le premier c’était contre le Club Africain (0-0), puis l’EGS Gafsa (1-1), avant de faire nul également (1-1) devant l’USM Alger. Avant de rallier la Tunisie, les coéquipiers de Bouchama ont effectué un stage d'une semaine à Tikjda (Bouira), sous la conduite du nouvel entraîneur et enfant du club, Réda Bendris, qui a succédé au Tunisien Ammar Souayah, dont le contrat n'a pas été prolongé.

W. D.