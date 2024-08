JSK - Le test face à Turgutluspor a révélé beaucoup d’insuffisances

Du pain sur la planche pour Benchikha

Le premier match amical face à la modeste équipe de Turgutluspor a mis à nu les défaillances de l'équipe. Les poulains de Benchikha se sont certes imposés sur le score de 2 buts à 1, mais ils n'ont pas vraiment convaincu lors de cette empoignade. L'entraîneur Abdelhak Benchikha s'est sûrement fixé une idée sur ses joueurs. Certains d'entre eux, à l'image de Merbah, Hamidi, Madani, Redjem et Akhrib ont eu un rendement satisfaisant, mais d'autres ont été décevants.

Beaucoup d’insuffisances ont marqué l'équipe et cela va sûrement pousser Benchikha à réclamer des renforts. Benzaïd a été utilisé au poste d'arrière gauche, où sa prestation a été tout juste moyenne. Il y a aussi des manques dans l'animation de jeu et même l'attaquant Bwalya, présenté comme un véritable chasseur de buts, n'a pas marqué face à une équipe qui évolue en quatrième division du championnat turc. Le résultat importe peu pour Benchikha, mais il aurait certainement aimé que son équipe s'impose avec l'art et la manière, même s’il s’agit d’un match amical. Les dirigeants font de leur mieux pour renforcer encore leur effectif avec deux autres joueurs. Le président du conseil d'administration, El Hadi Ould Ali, et le directeur général, Hakim Meddane, n'ont pas assisté au match puisqu'ils sont toujours à Tizi Ouzou mais ils ont eu une longue discussion avec le manager général, Karim Doudane, et l'entraîneur Benchikha. Ce dernier les aurait rassurés en leur disant que ce n'était qu'un match amical et qu'il a essayé plusieurs variantes lors de cette joute. C'est lui qui a choisi la plupart des joueurs recrutés en cette intersaison. Même s'il n'arrête pas de dire qu'il est satisfait du recrutement réalisé en cette intersaison, l’engagement de l'attaquant burkinabé Djibril Ouattara suscite toujours des interrogations. Il a pris part au match face à Turgutluspor, mais sa prestation a été en-dessous de la moyenne. Toutefois, les dirigeants ont pris sa défense en déclarant qu'il n'avait pas débuté la préparation avec l'équipe et qu'il lui faudrait du temps pour retrouver sa forme optimale.

Akhrib et Redjem marquent des points

L'ailier Adem Redjem et le jeune Lahlou Akhrib ont eu un bon rendement face à Turgutluspor, avec à la clé un but pour chacun d'eux. Ils ont montré de belles choses lors de cette première joute amicale et l'entraîneur Benchikha est très satisfait d'eux. La belle prestation de Redjem n'a surpris personne, puisque tout le monde mise sur lui pour la saison à venir. Le jeune Akhrib, pour sa part, a démontré qu'il peut prétendre à une place de titulaire et qu'il n'a rien à envier aux autres joueurs. La saison dernière, il avait réalisé de belles performances avec l'équipe réserve mais comme l'équipe première était menacée par la relégation, l'ancien coach des Canaris avait attendu jusqu'à ce qu’elle assure son maintien en Ligue 1 pour le faire jouer lors des derniers matches du championnat. Akhrib a du talent et si le coach Benchikha lui donne sa chance, il sera sûrement la révélation du championnat. S'agissant de Redjem, il a eu un rendement satisfaisant lors de l'exercice écoulé, mais comme il abusait de jeu individuel, il avait déçu un peu ses dirigeants. Il a d'énormes qualités et s'il privilégie le jeu collectif, il rendra beaucoup de services à l'équipe. Il avait menacé de changer d'air en cette intersaison, mais les dirigeants avaient trouvé les mots justes pour le convaincre de rester, surtout qu'il est encore sous contrat. Il aurait réclamé une augmentation salariale mais il a fini par revenir à de meilleurs sentiments.

Al Muharraq du Bahreïn, sérieux sparring-partner

Pas vraiment convaincants lors de leur premier match face à Turgutluspor, les Canaris devront faire le maximum pour tenter de rassurer leurs fans ce samedi face à Al Muharrag du Bahreïn. C'est un adversaire respectable qui a l'habitude de participer à la Coupe d'Asie et les équipiers de Gaya Merbah devront saisir cette deuxième joute amicale qui aura lieu samedi prochain à partir de 17h pour prouver à leurs fans qu'ils ont les moyens de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Ils ont repris les entraînements hier, mais le coach Benchikha va sûrement baisser la charge à partir d'aujourd'hui. Il sait que les supporters attendent avec impatience cette deuxième joute amicale et qu'il ne devrait pas les décevoir, même si sa priorité est de bien préparer l'équipe pour l'entame du championnat. Il va sûrement demander à ses joueurs d'éviter les erreurs commises face à Turgutluspor.

Encore deux joutes les 27 et 30 août

La direction kabyle a arrêté le programme des matches amicaux. En effet, les dirigeants ont annoncé sur le site du club que leur équipe jouera finalement quatre joutes amicales durant son stage en Turquie. La première a été face à Turgutluspor et la seconde aura lieu ce samedi face à Al Muharrag. Les deux derniers matchs se joueront les 27 et le 30 de ce mois. Ils n'ont pas encore donné les noms des deux derniers adversaires, mais ce sera sûrement face à des équipes qui jouent en première division.

D. K.