CSC

Nkembe, Kaïbou et Belaïli indésirables

L'entraîneur du CS Constantine, Kheïreddine Madoui, a réaffirmé, une nouvelle fois et avec insistance, son intention de libérer au moins trois joueurs pendant la période des transferts actuelle, en l’occurrence le Camerounais Nkmebe et le duo Belaïli-Kaïbou.

Lors d'une réunion avec le directeur général par intérim, Yacine Fersadou, tenue mardi soir, juste après la séance d’entraînement, Madoui a exprimé la nécessité de recruter de nouveaux éléments, en raison des lacunes persistantes au sein de l'équipe. Le coach souhaite également renforcer certaines positions afin de corriger le déséquilibre actuel dans l'effectif, ce qui est essentiel pour améliorer la performance du groupe lors des prochaines compétitions. Selon des sources proches du club, Yacine Fersadou, après cette réunion avec le coach et son instance à dégraisser le groupe pour pouvoir recruter, a contacté le président du conseil d'administration de la SSPA, en l’occurrence Tahar Chila, pour explorer les options visant à mettre fin aux contrats des trois joueurs dont le technicien sétifien n’en veut plus. Cependant, le principal obstacle réside dans l'exigence des joueurs de recevoir des compensations correspondant à ce qui reste dans leurs contrats. Cette situation délicate met Madoui et la direction dans une position difficile, car il doit trouver un moyen pour libérer de l'espace pour de nouvelles recrues, tout en respectant les droits des joueurs. A ce titre, le CS Constantine ne dispose actuellement que de deux places vacantes et l'une d'elles est envisagée pour l'arrière droit Bouguerra qui devrait être contraint de retourner au club, et la seconde pour le jeune milieu de terrain burkinabé qui a débarqué à Constantine, après avoir engagé le Sénégalais Mélo Ndiaye.

Coupe de la CAF

Les Clubistes prêts pour la deuxième manche

L'équipe constantinoise poursuit sa préparation pour le match retour de la Coupe de la CAF, s'entraînant au stade Ramdane-Benabdelmalek. Lors de la séance d'avant-hier, le capitaine Ibrahim Dib a fait son retour après avoir bénéficié d'un repos lors de la reprise. Madoui a concentré ses efforts sur le travail tactique, cherchant la combinaison parfaite pour faire la différence à Kigali. De plus, le président du conseil d'administration a promis aux joueurs une prime incitative en cas de qualification, un engagement que l'entraîneur a confirmé lors de la séance d'entraînement de mardi, tenant compte des circonstances exceptionnelles du voyage qui se fera par vol régulier.

Départ aujourd’hui vers Kigali

La délégation du CSC a rejoint Alger dans la soirée d’hier, avant que le premier contingent de la délégation n’entame son périple au Rwanda dès aujourd’hui, avec une escale à Istanbul. La durée totale du voyage est estimée à environ 13 heures. Enfin, il est important de noter que la délégation Constantinoise fera également son retour du Rwanda en deux vagues, les 29 et 30 août, sachant que le match face à FC Police est programmé pour le 24. Une situation qui a contraint la direction, sur sollicitation du staff technique, à planifier des entraînements à Kigali durant cette période. Et cela a été réglé, puisque tout a été convenu en ce sens avec les responsables de la formation rwandaise de FC Police pour bénéficier des installations du stade Arena-Bikly de Kigali jusqu’au départ de l’équipe constantinoise.

Le Burkinabé Tapsoba est arrivé

Comme annoncé dans notre dernière livraison, le jeune milieu défensif burkinabé, Salifou Tapsoba, ciblé par Madoui pour renforcer l’équipe, a rejoint Constantine lundi soir. Ayant déjà réglé le gros de son engagement avant sa venue, le joueur a ficelé les derniers détails hier, trouvant ainsi un accord avec la direction du CSC. Tapsoba a ainsi paraphé un contrat de trois saisons et devient officiellement la sixième recrue estivale. Il devrait, néanmoins, entamer la préparation en solo et n’intégrera sa nouvelle équipe qu’à son retour de Kigali, en fin de semaine prochaine.

Nkembe, direction l’USMK

Ne figurant pas dans les plans de Madoui, et refusant de résilier son contrat à l’amiable, l’attaquant camerounais, Enow Nkembe, pourrait bien rejoindre le club voisin de l’USM Khenchela. On apprend, en effet, que la direction du CSC a été sollicitée par son homologue de l’USMK pour un transfert du Camerounais sous forme de prêt d’une année. Reste donc à connaître la position du joueur, du moment que Madoui et la direction du CSC cherchent par tous les moyens à se défaire des services du joueur.

Le MCEB veut Kaïbou

S’agissant d’un autre élément indésirable au CSC et écarté de l’équipe première depuis plus de trois semaines, une opportunité se profile pour régler le cas de l’avant-centre Abdelkader Kaïbou. Selon certaines indiscrétions, la direction du MC El Bayadh a pris attache avec son homologue du CSC pour se renseigner sur la situation du joueur, tout en manifestant son intérêt pour un prêt. Si la direction constantinoise semble emballée par cette demande, Kaïbou reste sceptique et il faudrait que le DG, Yacine Fersadou, réussisse à le convaincre de quitter le CSC pour le MCEB.

R. B.