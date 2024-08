JSS

Le PAC, ultime chance pour certains joueurs

L'entraîneur a convenu avec les membres du directoire de patienter jusqu'au deuxième match amical face au PAC pour arrêter définitivement la liste de l'effectif qui défendra les couleurs de la Saoura la saison prochaine.

En effet, non convaincu par le niveau affiché par certains éléments, il compte leur accorder une dernière chance avant de décider de leur sort. Selon des sources proches du staff technique, la menace de libération pèse aussi bien sur de nouveaux joueurs que sur des anciens qui ont vu leur contrat prolongés. Cherif El Ouezzani ne veut pas se presser ou léser un de ses joueurs. "Le match face au PAC sera l'ultime chance qui sera accordée aux joueurs qui n'ont pas convaincu. Le directoire doit finaliser la liste de l'effectif avant le départ en Tunisie. On doit rendre notre réponse aux dirigeants", a indiqué un membre du staff technique.

Dans le même cadre, nous avons appris que les négociations sont en cours avec un latéral gauche et un défenseur axial. "La défense doit être renforcée et on doit avoir des doublures pour chaque poste. Khelif est parti mais on n'a recruté qu'un seul latéral gauche. Lors du match face au MCEB, nous avons associé Haddouche à Amrane et Akacem, mais la combinaison n'a pas bien marché, ce qui nous pousse à prospecter pour trouver un axial qui pourrait être associé à l'ancien joueur de l'ESBA ou le suppléer en cas de blessure ou d'absence", a indiqué notre interlocuteur.

Kader B. A.