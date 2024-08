ASO

Zaoui : «Nous avons besoin de renforts de qualité»

Les Lions du Chelif ont clôturé leur second stage qui s'est déroulé à Chlef. Le staff technique a accordé trois jours de repos à ses poulains pour leur permettre de souffler et de se ressourcer auprès de leurs familles avant de se retrouver vendredi pour prendre l’avion en direction de la Tunisie.

L'entraîneur Samir Zaoui s'est dit satisfait de la réaction de ses poulains durant les deux premiers stages effectués depuis la reprise des entraînements à Tikjda et Chlef. "Nous avons bien travaillé et nous avons respecté le programme que nous avons établi. On va poursuivre la préparation en Tunisie. Certes, ce sera un travail à vocation technico-tactique mais nous n'allons pas négliger l'aspect physique pour combler les lacunes constatées chez certains éléments", a-t-il indiqué.

Il n'a pas manqué de rappeler que le groupe doit être renforcé par quelques éléments qui ont les qualités pour évoluer en Ligue 1. "J'ai été clair avec les dirigeants en leur affirmant que nous avons besoin de renforts de qualité. Il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs cadres ont quitté le club et il faut penser à les remplacer si on veut jouer sans avoir la crainte de mal faire. En tous les cas, on est à la recherche d’éléments qui peuvent nous apporter un plus et j'espère qu'on réalisera de bonnes pioches avant la clôture du mercato", a-t-il souligné.

Abdelkader G.