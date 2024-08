MCO - Premier test amical aujourd’hui face à une équipe émiratie

Bouzidi à la recherche de son équipe-type

Prévu initialement hier, le premier match amical du Mouloudia d’Oran a été finalement décalé de 24 heures. Après quelques rounds de négociations entre les deux équipes et l’organisateur du stage, il a été convenu que le MCO et l’équipe de la Division 2 des Emirats jouent en amical cet après-midi.

C’est ainsi que les Oranais vont livrer aujourd'hui leur premier match amical d’intersaison, et ce, après un mois de préparation. Les gars d’El Hamri qui ont arrêté avant-hier soir leur programme de préparation vont enchaîner avec une deuxième joute demain après-midi face à la formation d’Al Markhiya du Qatar. Cela va contraindre l’entraîneur Youcef Bouzidi à scinder son groupe en deux. La première équipe jouera aujourd’hui et l’autre préparera le match de demain. Il faut dire que tous les éléments de l’effectif de cette saison vont jouer sous la charge, puisque des séances matinales vont avoir lieu au cours de la semaine qui sera consacrée au travail physique. Les camarades de Benamara devront se reposer durant quatre jours avant d’aborder leur quatrième match prévu le 27 août contre la formation d’Al Moharrag du Bahreïn. Bouzidi va devoir aligner sa meilleure équipe puisqu’il devra, à partir de cette joute, préparer l’équipe-type. Il donnera plus de temps de jeu aux éléments susceptibles d'entamer le championnat le 27 septembre. Le dernier match est prévu contre la sélection du Kirghizistan qui se prépare en Turquie. La rencontre est prévue le 30 septembre. Bouzidi qui veut jouer le plus de matches amicaux veut solliciter l’organisateur du stage afin de lui trouver un cinquième sparring-partner pour programmer une dernière rencontre-test, à la veille du retour de la délégation oranaise au pays. A noter que Bouzidi compte entreprendre deux autres rencontres lors de la période de préparation qui va se poursuivre à Oran avant le coup d’envoi du championnat. Les deux matches devront avoir lieu sur le terrain annexe en gazon naturel du complexe Miloud-Hadefi.

Houari H.