MCEB

Toujours en quête de nouveaux renforts

La direction d’El Bayadh est en train d'apporter les dernières retouches à son effectif pour permettre au staff technique d'entamer le stage de Tunisie avec un groupe qui répond à ses attentes.

En effet, d'après des sources proches des dirigeants, les joueurs Khemaïssia, Abbas, Seraoui, Seddiri, Benamrane et Boudechicha sont encore sous contrat. A ces éléments s'ajoutent Kouar, Bounaama, Barkat et Belalem qui ont vu leurs contrats prolongés. Cela prouve que la majorité des joueurs qui composaient le groupe de la saison dernière ont levé les voiles pour différentes raisons dont certains ont même dû recourir à l'arbitrage de la CNRL pour obtenir leur lettre de libération, à l'instar de Belaribi. Pour compléter le groupe, les dirigeants ont promu des jeunes de la catégorie espoirs en équipe première. Il s'agit de Messadi, Lakhdari et Bounaama.

Concernant les nouvelles recrues, la direction a recruté quatorze joueurs dont deux viennent d'être libérés (Meddour et Bouhenni). Le nouvel effectif comptera Benchoucha, Seila, Zegrar, Atallah, Benabda, Salhi, Belhaidja, Belaribi, Yarou, Embarek et Toual. Les dirigeants sont encore en négociations avec cinq autres éléments qui pourraient signer leurs contrats d'engagement dans les prochaines heures, soit tout juste avant le départ de l'équipe en Tunisie pour un stage de deux semaines.

Walid K.