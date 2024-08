JSK - Stage de Turquie

Les satisfactions de Benchikha

L'entraîneur Abdelhak Benchikha devrait faire son premier bilan du stage de Turquie, samedi prochain, à l'issue de la deuxième joute amicale face à Al Muharrag. Mais en attendant de voir la réaction de ses joueurs, il a tenu une réunion de travail avec ses dirigeants auxquels il a affirmé qu'il est satisfait du travail accompli depuis la reprise des entraînements.

Benchikha a noté plusieurs satisfactions, notamment sur le plan disciplinaire. Il a déclaré avant le départ de l'équipe en Turquie qu'il n'a enregistré aucun écart disciplinaire et que les joueurs ont adhéré à sa méthode de travail. Il est satisfait aussi de l'ambiance qui règne dans le groupe et de l'assiduité de ses joueurs aux entraînements. Il a instauré une discipline de fer et il ne rate aucune occasion pour rappeler à ses joueurs que le sérieux et l’abnégation sont la clé de toute réussite. Pour les pousser à travailler davantage aux entraînements, il leur a expliqué qu'il n'arrêterait pas la liste qu'à l'issue du dernier match de préparation. Les dirigeants sont satisfaits de la manière avec laquelle il gère son groupe. Ils reconnaissent qu'il maîtrise tout son monde et qu'aucun joueur n'ose faire quelque chose qui le contrarie. Ils savent tous que c'est un entraîneur qui ne badine pas avec la discipline et que celui qui ne respecte pas les règles établies sera sévèrement sanctionné. Il leur a ajouté que la concurrence sera saine et qu'il fera jouer les meilleurs. Il souhaite renforcer encore son effectif avec deux joueurs, mais il a indiqué à ses dirigeants qu'ils devront recruter des éléments capables d'apporter un plus à l'équipe.

Toujours à la recherche d’un arrière gauche

L'entraîneur Abdelhak Benchikha réclame toujours des renforts, notamment au poste d’arrière gauche. Il a essayé Benzaïd hier lors du match amical face à Turgutluspor, mais il souhaite avoir un autre arrière gauche de métier dans son effectif. Il ne doute pas des capacités de Mammeri qui fait le maximum pour retrouver sa forme optimale, mais comme il veut jouer les premiers rôles en championnat et aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie, il veut une doublure pour Mammeri. Les dirigeants lui ont indiqué que Benzaïd et Nechat peuvent jouer au poste d'arrière gauche, mais il préfère avoir un concurrent direct pour Mammeri. Ce dernier n'a pas été à la hauteur lors de l'exercice écoulé et pour éviter toute mauvaise surprise, Benchikha veut une doublure. Les dirigeants avaient misé sur Chetti mais celui-ci avait préféré rejoindre l'USM Alger qui lui avait fait une offre financière alléchante. Les dirigeants cherchent désespérément depuis un arrière gauche mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui répond au profil qu'ils souhaitent avoir dans leur effectif. Ils seraient sur la piste d'un défenseur subsaharien, mais comme ils n'ont pas encore résilié le contrat de Traoré, ils ne veulent pas avancer dans leurs négociations avec lui. Ils négocient toujours avec Traoré mais ils n'ont pas encore trouvé d'accord avec lui. Il leur avait promis pourtant de résilier son contrat mais après avoir consulté sa famille, il est revenu sur sa décision.

En amical

Redjem et Akhrib buteurs face à Turgutluspor

Pour leur premier match amical face à la modeste équipe de Turgutluspor qui évolue dans la quatrième division du championnat turc, les Canaris ont assuré l'essentiel en s'imposant par 2 buts à 1. La première mi-temps s'est terminée sur un score vierge, mais les poulains de Benchikha ont réussi à faire la différence en deuxième période, en inscrivant 2 buts, l'un à la 57e minute par Redjem et l'autre par Akhrib à la 77e minute. Malgré ce succès, il reste beaucoup de réglages à apporter au groupe. Les supporters s'attendaient à ce que les nouvelles recrues s'illustrent mais c'est le jeune Akhrib et Redjem qui ont réussi à sortir du lot. Cette victoire face à l’équipe turque est bonne pour le moral, mais les Canaris doivent prouver lors des autres matches amicaux à venir.

Equipe alignée :

Merbah, Hamidi, Benzaïd, Mokadem, Madani, Sarr, Kanoute, Chekal, Lahmeri, Redjem, Bwalya.

Al Muharrag ce samedi

Après le match d'hier face au club turc Turgutluspor, les Canaris disputeront un deuxième match amical ce samedi face à Al Muharrag. L'entraîneur Benchikha fera sûrement tourner son effectif pour avoir une idée sur chacun de ses joueurs. Le match d'hier n'était qu'un premier test et ce n'est qu'à partir de la deuxième joute amicale que le coach sera fixé sur la forme de ses éléments. Il les a fait suer pendant plus d'un mois et il espère qu'ils seront au top de leur forme d'ici la reprise du championnat.

D. K.