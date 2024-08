MCO

Un club émirati comme sparring-partner

Le Mouloudia d’Oran va disputer aujourd’hui son premier match amical d’intersaison. Selon des sources proches du staff technique, les Hamraoua vont défier une équipe des Emirats qui a fraîchement accédé en Ligue 1, équivalent de la seconde division algérienne. Cette rencontre se tiendra en fin d'après-midi.

Pour cette première joute en Turquie, l’entraîneur Youcef Bouzidi sera appelé à faire tourner son effectif. Il ne va certainement pas faire jouer les 27 éléments sous sa coupe mais utilisera le maximum d’entre eux au cours de cette rencontre. Il est très important pour le staff technique d’évaluer le niveau de certains éléments dont il ne connaît pas réellement le potentiel, à l’image des six émigrés ainsi que les deux Subsahariens que sont Sylla et Gnoliba. Bouzidi va mettre à l’essai tous ces joueurs au cours des premiers matches amicaux en Turquie avant de dégager l’équipe-type et lui donner l’occasion de jouer quelques matchs de plus, notamment à Oran après le retour au pays. Cette rencontre devrait se jouer sur une grosse charge puisque les camarades de Benamara ont effectué hier du biquotidien. Pour ce qui est du programme d’aujourd’hui, le MCO devra se contenter du match amical car selon la même source, l’équipe ne va pas se déplacer pour affronter cette équipe, puisque le match se jouera à Izmit. Le staff technique devrait communiquer aux joueurs l’équipe appelée à entamer la rencontre avant de rallier le stade une heure et demie avant le coup d’envoi.

Houari H.