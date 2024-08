CSC

Le périple vers Kigali débute ce soir

Le CS Constantine poursuit son programme d'entraînement en prévision du match retour de la Coupe de la CAF face au FC Police du Rwanda. Ainsi, après la séance de reprise effectuée lundi et une deuxième hier soir, le dernier entraînement à Constantine est programmé pour ce matin, avant le déplacement de l'équipe vers Alger.

La délégation constantinoise passera la nuit dans un hôtel de la capitale, avant de prendre l’avion en direction de Kigali ce jeudi matin. Ce voyage inclura une escale de deux heures et demie à Istanbul, en Turquie. Le premier groupe qui partira comptera 18 joueurs, en plus de l'entraîneur Madoui et celui des gardiens de but, Fayçal Denny, alors que le reste du groupe suivra le lendemain, puisque la formation constantinoise s’est retrouvée contrainte de se déplacer au Rwanda en deux contingents et à 24 heures d’intervalle. Tarek Bettira, l’entraîneur-adjoint de Kheïreddine Madoui, a évoqué le match retour contre l’équipe rwandaise de Police FC dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF. «Nous abordons le match retour contre Police FC avec un avantage, après notre victoire au match aller sur le score de 2 à 0. La préparation des joueurs pour cette rencontre retour se concentrera principalement sur l’aspect mental. Nous partirons ce jeudi 22 août, soit trois jours avant le match, ce qui permettrait aux joueurs de s’acclimater aux conditions au Rwanda avant la rencontre», a-t-il fait savoir.

Dib : «Objectif, la qualification»

Le capitaine du CS Constantine, Ibrahim Dib, a exprimé sa détermination et celle de ses coéquipiers à obtenir un résultat positif lors du match retour de la Coupe de la CAF afin de décrocher le billet de la qualification au prochain tour. «Nous allons nous rendre au Rwanda avec l’objectif d’obtenir un bon résultat et revenir avec la qualification. La préparation se déroule dans de bonnes conditions et tous les joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe. Nous allons nous déplacer avec toute notre détermination et notre force au Rwanda pour obtenir le billet pour le prochain tour», a-t-il souligné.

Ndiaye signe et entame la préparation

Le CSC a enregistré sa cinquième recrue estivale avec la signature du défenseur central sénégalais Melo Ndiaye. Ce dernier, qui se trouve à Constantine depuis jeudi dernier où il a subi les examens médicaux avant son engagement et suivi le match CSC - FC Police dans les tribunes, a intégré le groupe lundi soir. Il a pris part à la séance de reprise des entraînements. Accusant du retard sur le plan physique par rapport à ses coéquipiers, il sera soumis à un programme de préparation spécifique, d’autant plus qu’il ne sera pas du voyage à Kigali car non concerné par ce tour préliminaire.

Le Burkinabé Salifou attendu hier soir

L’autre recrue subsaharienne, en l’occurrence le milieu de terrain burkinabé Salifou Tapsoba, était attendue hier soir à Constantine. Le joueur devrait être la sixième recrue du club cet été. Il devrait régler les derniers détails de son contrat, avant de passer la visite médicale et parapher, par la suite, son contrat. Il ne devrait néanmoins débuter avec le groupe qu’après le retour de l’équipe de Kigali. A l’instar de son coéquipier sénégalais, il sera soumis à un programme de préparation en solo, à Constantine.

R. B.