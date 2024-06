JSK - Ils devaient signer leur contrat au début de cette semaine

La surenchère risque d’éloigner Madani et Chetti

Il était prévu que le défenseur Madani et l'arrière gauche Chetti signent leurs contrats au profit de la JSK au début de cette semaine, mais les dirigeants des Canaris devront attendre encore avant de conclure avec eux. Madani serait parti à l'étranger pour profiter un peu de son repos, alors que Chetti préfère attendre avant d'officialiser son retour.

Après avoir conclu avec Gaya Merbah, les dirigeants font le maximum pour engager d'autres joueurs avant la fin de la semaine. N'ayant pas encore arrêté la liste des joueurs à libérer, ils veulent boucler leur recrutement le plus tôt possible afin de négocier avec les libérés avant de s'attaquer au stage d'intersaison. Les supporters ont accueilli favorablement la signature de Gaya Merbah. Ils espèrent l'arrivée d'autres joueurs de valeur et cela pour que la JSK puisse jouer le titre la saison prochaine. Le directeur général, Hakim Meddane, et le manager général, Karim Doudane, veulent frapper un grand coup en cette intersaison et ils font de leur mieux pour réussir l’opération recrutement.

Bien que Madani et Chetti aient donné leur accord pour rejoindre la JSK, cela n'a pas empêché d'autres clubs à leur faire des offres alléchantes. Le MCA, l'USMA et le CRB seraient toujours en contact avec eux. Même le CSC compte faire le maximum pour convaincre son défenseur international, Madani, à prolonger son contrat. Les dirigeants de la JSK sont certains de finaliser avec eux, mais les supporters craignent que les deux joueurs ne changent d'avis à la dernière minute. Le directeur général, Meddane, a rendez-vous avec eux cette semaine au siège du club, mais comme ils ont reçu d'autres offres, les deux joueurs vont sûrement négocier en position de force. Les dirigeants de la JSK leur ont signifié qu'ils gagneraient beaucoup plus en optant pour la JSK que pour un autre club. Ils leur ont expliqué que l'objectif du club pour la saison prochaine est de jouer le titre et qu'ils feront tout pour bâtir une grande équipe. Vu que le PDG de Mobilis, Chaouki Boukhazani, insiste pour que l'équipe joue les premiers rôles la saison à venir, le directeur général, Hakim Meddane, et le manager général, Karim Doudane, ne lésinent pas sur les moyens afin de réussir leur intersaison et cela en recrutant les meilleurs joueurs sur le marché et en effectuant une bonne préparation à l'étranger.

Berkane et Redjem exigent une augmentation

Encore sous contrat, l'attaquant Redouane Berkane et l'ailier gauche Adem Redjem seront maintenus dans l'effectif de la saison prochaine. Le premier est le meilleur buteur de l'équipe avec 6 réalisations, alors que le second est l'une des satisfactions de l'équipe lors de l'exercice écoulé. Berkane avait signé une licence espoir au mois d'août dernier pour un salaire ne dépassant pas les 40 millions de centimes, mais il s'était entendu avec l'ancien président, Achour Cheloul, que dans le cas où il donnait satisfaction, il aurait droit à une augmentation. Il devrait rencontrer le directeur général, Hakim Meddane, dans les jours à venir pour tenter de trouver un accord avec lui concernant son salaire. Il a été l'un des meilleurs attaquants de l'équipe et il espère que la direction l'estimera à sa juste valeur. Il a reçu plusieurs offres, mais il ne songe pas à changer d'air. Idem pour Redjem qui a été officiellement contacté par le CRB et l'USMA. Lui aussi est sous contrat et il ne peut pas changer d'air sans l'accord de ses dirigeants. Il a été recruté par l'ancien président, Yazid Iarichen, qui lui avait promis de le revaloriser à sa deuxième saison, mais comme il a été poussé à la porte de sortie 6 mois seulement après le recrutement de Redjem, il n'avait pas pu tenir parole. Et comme il a été contacté par plusieurs clubs de l'élite en ce mois de juin, il compte demander aux dirigeants de lui accorder une augmentation de salaire. Les dirigeants vont sûrement répondre favorablement à ses exigences financières. Bien qu'ils aient décidé de renforcer leur effectif avec des joueurs de valeur, ils misent sur Redjem pour la saison prochaine. Ils savent que c'est un joueur qui peut faire mieux pour peu qu'il privilégie le jeu collectif. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu, mais il reste l'un des meilleurs joueurs de la JSK.

Bellache n'est pas encore fixé sur son sort

Le milieu offensif, Yeliwes Bellache, souhaite rencontrer ses dirigeants le plus tôt possible et cela pour être fixé sur son avenir. Ecarté de l'équipe pendant plusieurs rencontres avant de participer au dernier match de championnat face à l'US Souf, à cause de l'absence de plusieurs titulaires, Bellache ne sait toujours pas s'il sera retenu ou dans l'effectif de la saison prochaine. N'ayant fait que quelques brèves apparitions durant toute la saison, il sera sûrement libéré dans les jours à venir, surtout qu'il était constamment blessé. Si les dirigeants le libèrent, il demandera sûrement à être indemnisé, vu qu'il lui sera difficile de trouver un club en cette intersaison.

D. K.