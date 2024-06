MCEB

Le recrutement assujetti à l’arrivée d’une entreprise nationale

Malgré les nombreux changements qu'il a connus, le staff technique a réalisé un grand travail durant la saison qui vient de s'écouler. Les supporters n'ont pas manqué de rendre hommage au préparateur physique, le Tunisien Hamdi Benhocine, et à l'entraîneur des gardiens de but, Hichem Mezaïr, qui a joué au pompier de service pour assurer à trois reprises l'intérim à la tête de la barre technique.

"La direction devrait prolonger leurs contrats de travail car ils ont réalisé du bon travail et ont fait preuve de professionnalisme en poursuivant leur mission après l'accident qui avait endeuillée l'équipe", ont indiqué des supporters.

Concernant l'effectif, selon plusieurs sources, la direction compte garder le gardien de but Morsli, le défenseur Khemaïssia, ainsi que les joueurs Bahoussi, Berriah, Amaouche, Belalem, Benzid, Belmiloud, Belaribi et Brahimi. Ces éléments ont fait montre d'un rendement régulier durant cette saison, notamment au cours de la phase retour après l'accident qui avait coûté la vie à Zakaria Bouziani et Khaled Meftah. Le staff technique a été contraint de les aligner alors que certains traînaient encore des blessures subies lors de l'accident. Concernant les arrivées, les dirigeants qui ont pris attache avec plusieurs joueurs ciblés, affirment préférer attendre une probable reprise du club par une entreprise nationale pour rendre public leur plan pour le mercato estival.

Walid K.