CSC - Réunion aujourd’hui direction - Amrani

Tout pour garder Dib, Madani et Khaldi

La réunion entre la direction et l’entraîneur Amrani, prévue aujourd’hui, sera très attendue par les supporters du CS Constantine. Il est ainsi question de l’avenir de l’entraîneur et tracer la feuille de route en prévision de la nouvelle saison.

Les deux parties discuteront à propos des joueurs à libérer, les postes à pourvoir, mais aussi le stage d’intersaison et fixer la date du début des entraînements qui, selon des indiscrétions, devrait vraisemblablement avoir lieu le 1er juillet. Cependant, le dossier qui inquiète énormément les Sanafir est celui des cadres de l’équipe en fin de contrat. Ayant déjà abordé le sujet avant son départ vers les Lieux Saints pour accomplir le Hadj, Gourari n’a toujours pas finalisé le dossier et les joueurs sont annoncés un peu partout dans les différents clubs algériens. Amrani a ciblé trois éléments pour poursuivre leur aventure avec la formation clubiste, à savoir le défenseur central international, Mohamed Amine Madani, le buteur et capitaine d’équipe, Brahim Dib, et l’attaquant, Ahmed Khaldi. La direction et l’entraîneur souhaitent trancher la question avant la reprise de la préparation. Le CSC est obligé d’envoyer la liste des joueurs concernés par la Coupe de la CAF à l’instance africaine, au plus tard le 20 juillet, pour les qualifier à temps. C’est dire l’importance de cette ultime rencontre qui déterminera grandement la composante de l’effectif avec lequel le CSC abordera la nouvelle saison, à commencer par la Coupe de la CAF, surtout qu’il s’agit de faire rempiler trois des cadres les plus importants et les plus performants de l’équipe.

Vers le rachat du bail de Bouguerra

Le président du CSC compte régler le cas du défenseur latéral, Aymen Bouguerra. Arrivé l’hiver dernier en provenance du CR Belouizdad, à titre de prêt, et dont le club a activé la clause de rachat du contrat, conformément aux dispositions figurant dans le document de prêt, l’ex-joueur du Paradou AC est attendu dans les prochaines heures à Constantine, après un séjour de deux semaines aux USA qui l’avait contraint à rater le dernier match de championnat face à l’ES Sétif. Les Constantinois souhaitent le garder et le joueur n’est pas contre l’idée. Il va falloir maintenant trouver un accord avec le Chabab de Belouizdad.

Chekal va signer un contrat pro

Le jeune international espoir et milieu de terrain, Hadji Chekal, sera invité par Gourari à signer son premier contrat professionnel, après avoir évolué lors des trois derniers exercices avec l’équipe professionnelle, avec un contrat de réserviste.

Zaâlani libéré

Parmi les quelques joueurs cadres en fin de contrat figure le nom du défenseur central, Nasreddine Zaâlani, qui est l’élément le plus capé de la formation constantinoise. De retour au CSC, il y a deux années, après une expérience en Arabie saoudite, Zaâlani ne poursuivra pas son aventure avec les Clubistes. On apprend, en effet, que ni le coach Abdelkader Amrani, ni la direction ne veulent de Zaâlani pour la saison prochaine, et ce dernier a été même avisé de cette décision. C’est d’ailleurs ce qui explique la défection du natif de Guelma lors des deux dernières sorties du CSC en championnat.

R. B.