ASO

Tout pour garder les cadres

L'entraîneur Chérif Hadjar a transmis à la direction du club son bilan technique qui montre que sa mission à la tête de l'équipe n'a pas été facile. Faute d'un effectif étoffé, il s'est retrouvé parfois contraint d'aligner des joueurs blessés pour compléter sa liste pour les matchs. C'est ainsi que le bilan indique que Achraf Abada, qui est en fin de contrat et qui est en contact avancé avec plusieurs clubs de la Ligue 1, a été le joueur le plus utilisé durant la saison qui vient de se clôturer. Avec 2528 minutes jouées, il n'a raté qu'un seul match pour blessure.

Il est talonné par l'autre défenseur, Abderrahim Hamra qui, lui, a joué 2218 minutes. Il n'a, lui aussi, raté que quatre matches de son équipe. Le podium est complété par le défenseur Chemsedine Nessakh qui a raté sept matches de son équipe et qui totalise 1905 minutes de présence sur le terrain.

Addadi, qui a inscrit cinq buts, a quant à lui joué 1898 minutes et raté quatre sorties de son équipe. Pour sa part, Yacine Aliane a joué 1820 minutes et inscrit trois buts pour les Lions du Chélif.

Le buteur Evra Agbagno a joué 1805 minutes, raté cinq matches de son équipe et inscrit 12 buts, ce qui l'a placé sur le podium des baroudeurs du championnat. Actuellement, il est ciblé par plusieurs formations de l'élite, parmi lesquelles le MCA, le CRB, l'USMA, la JSK et l'ESS. D'ailleurs, les Djawarih sont contre l'idée de son départ et ils souhaitent voir la direction faire l'effort nécessaire pour le garder encore au moins pour une saison dans l'effectif.

Abdelkader G.